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Водители нескольких маршрутных автобусов не вышли на работу в Актобе
Сразу шесть автобусов сошли с маршрутов в Актобе из-за дисциплинарных взысканий со стороны представителей автопарка, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в автопарке, причиной послужило недовольство отдельных водителей мерами дисциплинарного взыскания со стороны администрации предприятия из-за систематических нарушений в виде раннего заезда в парк, схода с линии, присвоения денежных средств (наличные деньги, или переводы пассажиров на Каспий счета водителей).
"Жёсткие меры в виде штрафных санкций спровоцировали некоторых водителей на остановку работы автобусов. Кроме того, инициаторы данных действий уговорили и других водителей, не имеющих никаких нарушений также остановить работу в целях коллективного выражения своего недовольства а также оказания определенного давления на руководство ТОО "Автопарк" и вызвать транспортный коллапс в городе. При этом хотим сообщить, что заработная плата водителей находится на уровне средней по региону и выплачивается своевременно, однако принятие таких дисциплинарных взысканий также было вынужденных шагом реагирования на регулярно поступающие жалобы граждан", - говорится в сообщении.
Представители автопарка добавили, что ситуация будет урегулирована в кратчайшее время.
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