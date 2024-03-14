  • 14 Марта, 23:18
  • BAIGENEWS

Водитель пострадал при опрокидывании фуры в Карагандинской области

Сегодня, 22:34
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 22:34
Сегодня, 22:34
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Фото: ДЧС Карагандинской области

ДТП с фурой произошло в Карагандинской области, пострадал водитель, передаёт BaigeNews.kz.

"14 марта на 1113-м километре дороги Кызылорда - Павлодар произошло опрокидывание машины. На месте ДТП бригадой экстренного реагирования ТМСП "Молодёжный” ЦМК Карагандинской области оказана экстренная медицинская помощь пострадавшему 25-летнему водителю, жителю Туркестанской области", - сообщили в ДЧС региона.

Мужчину доставили в больницу в посёлке Молодёжный.

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