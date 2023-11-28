Водитель насмерть сбил пешехода в Актюбинской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Сообщается, что на Курсантском шоссе водитель Тоyota Camry сначала сбил переходящего дорогу пешехода. Из-за наезда автомобиль изменил направление движения и врезался в Volkswagen, который к тому моменту уже столкнулся с автобусом Setra.

Отмечается, что в результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.