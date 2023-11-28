Водитель насмерть сбил пешехода в Актюбинской области
Сегодня, 16:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
141Фото: diapazon.kz
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".
Сообщается, что на Курсантском шоссе водитель Тоyota Camry сначала сбил переходящего дорогу пешехода. Из-за наезда автомобиль изменил направление движения и врезался в Volkswagen, который к тому моменту уже столкнулся с автобусом Setra.
Отмечается, что в результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.
Самое читаемое
- Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
- Женская сборная Казахстана по футболу сотворила сенсацию в Лиге наций
- В Турции море вышло из берегов и затопило улицы
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске