  • 28 Ноября, 17:06
  • BAIGENEWS

Водитель насмерть сбил пешехода в Актюбинской области

Сегодня, 16:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
diapazon.kz Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
141
Фото: diapazon.kz

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Сообщается, что на Курсантском шоссе водитель Тоyota Camry сначала сбил переходящего дорогу пешехода. Из-за наезда автомобиль изменил  направление движения и  врезался в Volkswagen, который к тому моменту уже столкнулся с автобусом Setra.

Отмечается, что в результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия.

Самое читаемое

Наверх