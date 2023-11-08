Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Павлодарской области

Пешеход погиб в результате ДТП на трассе в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На 340 км автодороги Омск-Майкапчагай, водитель автомашины Скания совершил наезд на 55-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По факту ДТП полицией проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Автомашина водворена на штрафстоянку.