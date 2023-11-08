Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Павлодарской области
Сегодня, 11:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
78Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Пешеход погиб в результате ДТП на трассе в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"На 340 км автодороги Омск-Майкапчагай, водитель автомашины Скания совершил наезд на 55-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
По факту ДТП полицией проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Автомашина водворена на штрафстоянку.
Самое читаемое
- Дом с синей лампочкой, темень и бродячие псы - жители Косшы рассказали о проблемах
- Когда в Астане заработает новая система оплаты проезда в автобусах
- Северное сияние в Казахстане: ученый объяснил редкое явление
- Маленькую девочку изнасиловали в Алматинской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области