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Водитель насмерть сбил пешехода на трассе в Павлодарской области

Сегодня, 11:04
АВТОР
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Владимир Баранов / Global Look Press Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Пешеход погиб в результате ДТП на трассе в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"На 340 км автодороги Омск-Майкапчагай, водитель автомашины Скания совершил наезд на 55-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

По факту ДТП полицией проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Автомашина водворена на штрафстоянку.

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