Водитель едва не утонул в автомобиле на трассе в Атырауской области

Фото: аtpress.kz

Инцидент произошел 7 марта примерно в 6 утра на трассе Индер – Миялы – Сагыз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ATPpress.

Пользователи социальных сетей распространили видео с места происшествия. Позже стало известно, что водитель такси, житель села Жангельдин, на 260 километре автодороги (около населенного пункта Сорколь), двигаясь с большой скоростью, не справился с управлением и выехал с дороги в воду на обочине.

Пассажиры, находившиеся в такси, благополучно доставлены в населенные пункты Сагыз и Сорколь.

В настоящее время опасности на данном участке нет. Движение восстановлено.

Между тем, в полиции сообщили, что 7 марта на 35 км автодороги областного значения Сагиз-Миялы в районе населенного пункта Сорколь из-за таяния снега образовался сток, который затопил трассу. В то же время атырауские полицейские предупреждают, что при передвижении по указанному району следует быть предельно осторожным.