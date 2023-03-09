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аtpress.kz Сегодня, 01:47
152
Сегодня, 01:47
152
Фото: аtpress.kz

Водитель едва не утонул в автомобиле на трассе в Атырауской области

Инцидент произошел 7 марта примерно в 6 утра на трассе Индер – Миялы – Сагыз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  ATPpress.

Пользователи социальных сетей распространили видео с места происшествия. Позже стало известно, что водитель такси, житель села Жангельдин, на 260 километре автодороги (около населенного пункта Сорколь), двигаясь с большой скоростью, не справился с управлением и выехал с дороги в воду на обочине.

Пассажиры, находившиеся в такси, благополучно доставлены в населенные пункты Сагыз и Сорколь.

В настоящее время опасности на данном участке нет. Движение восстановлено.

Между тем, в полиции сообщили, что 7 марта на 35 км автодороги областного значения Сагиз-Миялы в районе населенного пункта Сорколь из-за таяния снега образовался сток, который затопил трассу. В то же время атырауские полицейские предупреждают, что при передвижении по указанному району следует быть предельно осторожным.

 
 
 
 
 
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Публикация от Атырау Облысы Полиция Департаменті (@police.atyrau)

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#авто #соцсети #паводки
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:47
152
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