Водитель авто сначала обрызгал подростка из лужи, а затем избил его в Павлодаре

Водитель и пассажиры авто избили пешехода-подростка за грубое высказывание в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили, что 4 сентября в 18:30 студент колледжа шёл по тротуару на улице Катаева. Машина, проехав мимо, обрызгала его водой. Парень выругался из-за этого.

Услышав брань в свой адрес, водитель остановил авто, а после он и пассажиры избили несовершеннолетнего.

В больницу доставлен 17-летний пострадавший. Водитель установлен, им оказался 27-летний павлодарец. Разыскиваются остальные участники инцидента.

По факту начато досудебное по части 2 статьи 293 УК РК - “Хулиганство”.



