Водитель авто погиб при буксировке в области Абай

На трассе Омск - Майкапчагай обрыв буксировочного троса спровоцировал ДТП, в котором погиб 27-летний водитель минивэна, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции области Абай.

По предварительным данным, трагедия произошла около часа ночи на 899 километре трассы.

26-летний водитель Mitsubishi Montero, следуя в сторону села Калбатау Жарминского района, совершал буксировку на мягкой сцепке автомобиля марки Toyota Estima под управлением 27-летнего мужчины.

"По пути следования произошёл обрыв буксировочного троса, что в итоге послужило причиной опрокидыванию транспортного средства. ​В результате ДТП 27-летний водитель Toyota Estima от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении ДП области Абай.

По факту начато досудебное расследование.

В департаменте полиции предупредили водителей о том, что запрещается буксировка транспортного средства с недействующей тормозной системой, если его фактическая масса более половины массы буксирующего транспортного средства.