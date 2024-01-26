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Водитель авто погиб при буксировке в области Абай

Сегодня, 16:54
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департамент полиции области Абай Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Фото: департамент полиции области Абай

На трассе Омск - Майкапчагай обрыв буксировочного троса спровоцировал ДТП, в котором погиб 27-летний водитель минивэна, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции области Абай.

По предварительным данным, трагедия произошла около часа ночи на 899 километре трассы.

26-летний водитель Mitsubishi Montero, следуя в сторону села Калбатау Жарминского района, совершал буксировку на мягкой сцепке автомобиля марки Toyota Estima под управлением 27-летнего мужчины.

"По пути следования произошёл обрыв буксировочного троса, что в итоге послужило причиной опрокидыванию транспортного средства. ​В результате ДТП 27-летний водитель Toyota Estima от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении ДП области Абай.

По факту начато досудебное расследование.

В департаменте полиции предупредили водителей о том, что запрещается буксировка транспортного средства с недействующей тормозной системой, если его фактическая масса более половины массы буксирующего транспортного средства.

"При меньшей фактической массе буксировка такого транспорта допускается только на жёсткой сцепке или методом частичной погрузки. В зимний период буксировка в гололедицу на гибкой сцепке вовсе запрещается", - подчеркнули в ведомстве.

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