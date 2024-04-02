Вода пришла откуда её не ждали – в МЧС объяснили причины подтоплений в пяти регионах

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков пояснил, почему МЧС вовремя не среагировали на предупреждения Казгидромета о наводнении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На самом деле все силы и средства были готовы. В 11 регионах 46 населённых пунктах, где проживает свыше 45 тысяч человек, паводок был упреждён. То, что касается остальных пяти областей, где паводки проходят, если вы обратили внимание, вода повышается не из рек, а приходит со степи, откуда воду не ждали. Именно в тех регионах, где последние 30 лет не наблюдалось повышения воды в степи. Да, мы оперативно среагировали", - сказал вице-министр на брифинге в правительстве.

Он добавил, что все паводковые ситуации, которые происходили в стране до этого, были связаны с регулируемыми реками.

У вице-министра уточнили, учитывали ли эту воду со степи в МЧС.