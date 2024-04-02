Ещё в декабре были определены паводкоопасные участки - Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства отметил, что акиматы не обратили особого внимания на прогнозы Казгидромета и не приняли своевременных мер, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил министр экологии, осень прошлого года характеризовалась обильными осадками, и значительным увлажнением почвы. Затем наблюдались сильные морозы, что привело к промерзанию грунта. При выпадении больших осадков в зимний период наблюдались оттепели, это привело к образованию слоев льда в толще снега и на поверхности почвы.

По утверждению Нысанбаева, ещё в декабре были определены паводкоопасные участки в разрезе регионов и отражены в прогнозах на начало декабря, февраля и марта месяца, которые были направлены акиматам и центральным госорганам.

Более того, начиная с 15 марта по сегодняшний день Казгидромет выпустил более 100 штормовых предупреждений, которые также были направлены и продолжают направляться в местные и центральные государственные органы согласно схеме оповещения штормовых предупреждений.