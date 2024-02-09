  • 9 Февраля, 16:41
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Вода льётся рекой: село затопило в Атырауской области

Сегодня, 16:16
АВТОР
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atpress.kz Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: atpress.kz

Из-за обильного дождя и таяния снега подтопило село Мукыр Кызылкогинского района. Аким села Азамат Жаксиев сообщил, что ситуацию держат на контроле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress. 

В районе резко потеплело, и весь снег начал интенсивно таять, вдобавок шел дождь. Местные власти уверяют, что вода в дома не зашла, но затоплены все улицы. Жители сетуют, что с паводком они сталкиваются каждый год. 

Огромные лужи грязной воды откачивают с помощью специальной техники.

"По улицам невозможно ходить. Кругом вода, грязь. Невозможно ни пройти, ни проехать на машине. Вода словно рекою льется", - рассказывают сельчане. 

Аким села Мукыр Кызылкогинского района Азамат Жаксиев сообщил, что ситуацию держат на контроле. 

"Ведутся аварийно-спасательные работы по откачке воды. На месте работают 15 человек. Еще один КамАЗ, два трактора и погрузчика задействованы для вывоза снега. Угрозы населению нет", - прокомментировал Азамат Жаксиев.

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