Вода льётся рекой: село затопило в Атырауской области

Из-за обильного дождя и таяния снега подтопило село Мукыр Кызылкогинского района. Аким села Азамат Жаксиев сообщил, что ситуацию держат на контроле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

В районе резко потеплело, и весь снег начал интенсивно таять, вдобавок шел дождь. Местные власти уверяют, что вода в дома не зашла, но затоплены все улицы. Жители сетуют, что с паводком они сталкиваются каждый год.

Огромные лужи грязной воды откачивают с помощью специальной техники.

"По улицам невозможно ходить. Кругом вода, грязь. Невозможно ни пройти, ни проехать на машине. Вода словно рекою льется", - рассказывают сельчане.

Аким села Мукыр Кызылкогинского района Азамат Жаксиев сообщил, что ситуацию держат на контроле.