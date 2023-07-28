Во время выселения в доме супруги алматинского стрелка обнаружено огнестрельное оружие

Фото: коллаж Orda.kz

В Алматы во время выселения в доме супруги "акбулакского стрелка" Игоря Дужнова - Анаиды Демирчян обнаружено огнестрельное оружие, передаёт Baigenews.kz.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что на пульт "102" поступил вызов от частного судебного исполнителя о том, что при осуществлении процедуры выселения в одном из домов по улице Сыздыкова, в микрорайоне Акбулак, обнаружено огнестрельное оружие", - рассказали в ДП мегаполиса.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа управления полиции Алатауского района. Дом оцеплен сотрудниками полиции.

Отметим, что в конце июня Анаида Демирчян в очередной раз отказалась впускать частного судебного исполнителя. Она едва не сожгла себя и свой дом.

Напомним, что специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор в отношении Игоря Дужнова, обвиняемого в убийстве пяти человек. Ему дали пожизненный срок.