  • 28 Июля, 13:32
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Во время выселения в доме супруги алматинского стрелка обнаружено огнестрельное оружие
коллаж Orda.kz Сегодня, 12:59
208
Сегодня, 12:59
208
Фото: коллаж Orda.kz

Во время выселения в доме супруги алматинского стрелка обнаружено огнестрельное оружие

В Алматы во время выселения в доме супруги "акбулакского стрелка" Игоря Дужнова - Анаиды Демирчян обнаружено огнестрельное оружие, передаёт Baigenews.kz.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что на пульт "102" поступил вызов от частного судебного исполнителя о том, что при осуществлении процедуры выселения в одном из домов по улице Сыздыкова, в микрорайоне Акбулак, обнаружено огнестрельное оружие", - рассказали в ДП мегаполиса. 

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа управления полиции Алатауского района. Дом оцеплен сотрудниками полиции. 

Отметим, что в конце июня Анаида Демирчян в очередной раз отказалась впускать частного судебного исполнителя. Она едва не сожгла себя и свой дом.

Напомним, что специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор в отношении Игоря Дужнова, обвиняемого в убийстве пяти человек. Ему дали пожизненный срок. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:59
208
Поделитесь:
Наверх