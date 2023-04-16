Во Франции повысили пенсионный возраст

"Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет, согласно субботнему официальному журналу", — передает агентство France-Presse

14 апреля Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства должен был промульгировать новый закон в течение 48 часов. Первые его меры начнут действовать 1 сентября.

После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.