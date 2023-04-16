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рixabay Сегодня, 07:59
48
Сегодня, 07:59
48
Фото: рixabay

Во Франции повысили пенсионный возраст

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в официальном журнале, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Президент Франции Эммануэль Макрон промульгировал закон о пенсионной реформе, в том числе о переносе установленного законом возраста выхода на пенсию до 64 лет, согласно субботнему официальному журналу", — передает агентство France-Presse.
14 апреля Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства должен был промульгировать новый закон в течение 48 часов. Первые его меры начнут действовать 1 сентября.
 
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.
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Сегодня, 07:59
48
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