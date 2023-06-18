- Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения 02:19 93
- В заповеднике в ВКО тушат пожар 01:03 320
- Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД 00:16 338
- Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли 17.06.2023 378
- Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре 17.06.2023 562
- BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью 17.06.2023 445
- Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону 17.06.2023 435
- Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье 17.06.2023 489
- 10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 17.06.2023 729
- Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде 17.06.2023 509
- Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах 17.06.2023 565
- Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске 17.06.2023 528
- Курултай играет важную роль во времена массового "промывания мозгов" — Альберт Рау 17.06.2023 616
- Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в этом году в Астане 17.06.2023 521
- Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане 17.06.2023 708
- После пожара: Специальный репортаж из эвакуированных сёл Абайской области 17.06.2023 528
- После выступления Токаева закон о запрете вейпов должен быть реализован — депутат 17.06.2023 492
- Пожар в заповеднике Акмолинской области локализован 17.06.2023 538
- Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства 17.06.2023 782
- Бублик и Рыбакина отмечают особенный день 17.06.2023 434
- Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана 17.06.2023 545
- Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре 17.06.2023 497
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 619
- Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области 17.06.2023 625
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 612
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 992
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 714
- Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном 17.06.2023 808
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 998
- Цифровую платформу для кинотеатров планируют создать в Казахстане 17.06.2023 562
- В поддержку движений против фейков выступил глава государства 17.06.2023 632
- Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев 17.06.2023 572
- Токаев рассказал участникам Национального курултая о своей мечте 17.06.2023 564
- Вейпы, буллинг и жестокость: Президент обеспокоен влиянием соцсетей на казахстанскую молодёжь 17.06.2023 652
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 593
- Президент рассказал, как следует награждать настоящих героев 17.06.2023 604
- Усовершенствовать национальную символику предложил Токаев на Национальном курултае 17.06.2023 696
- Токаев: мы должны усвоить урок пожара Абайской области 17.06.2023 484
- На недостаток рабочих специалистов обратили внимание на Национальном курултае 17.06.2023 608
- Президент: Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад 17.06.2023 611
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 624
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 577
- Загоревшийся камыш тушат вертолётами в Акмолинской области 17.06.2023 579
- Бойца из Казахстана госпитализировали после кровавого нокаута в Сочи 17.06.2023 675
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 620
- Из чего будет складываться справедливый тариф на тепло, рассказали в министерстве 17.06.2023 644
- Подозреваемого в наркоторговле задержали в Талдыкоргане 17.06.2023 574
- Казахстан одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу в Италии 17.06.2023 735
- Ухудшение качества воздуха ожидается в столице и ещё трёх городах Казахстана 17.06.2023 647
- Мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев 17.06.2023 591
- В частном развивающем центре в Алматы погиб ребенок 17.06.2023 1064
- Павлодарец изнасиловал 75-летнюю тещу 17.06.2023 1990
- Тренер объяснил решение Головкина отказаться от титулов чемпиона мира 17.06.2023 1306
- "Губы у нее были синие, тело холодное, глаза закрыты": утонувшего ребенка вернули к жизни полицейские Шахтинска 17.06.2023 1885
- Власти Абая просят остановить поставки гуманитарной помощи 17.06.2023 1361
- Пациент выпрыгнул из окна больницы в Павлодаре 17.06.2023 818
- Драмой обернулся матч юношеской сборной Казахстана по футболу 17.06.2023 3252
- В Шымкенте 8 человек пострадали от укуса каракуртов 17.06.2023 676
- Павлодарца с обрезом задержали на дачах 16.06.2023 646
- Инструктор из Минобороны РК победила в международных соревнованиях по подводному спорту 16.06.2023 817
- Сразу 13 медалей завоевали казахстанцы в первый день ЧМ по рукопашному бою в Астане 16.06.2023 818
- Казахский язык не стал языком науки - Саясат Нурбек рассказал, какие предложения спикеров курултая примет в работу 16.06.2023 3287
- Хищения с завода ферросплавов в Аксу: задержаны 14 членов преступной группы 16.06.2023 805
- Казахстанцы завоевали две медали в первый день Qazaqstan Barysy Grand Slam в Астане 16.06.2023 849
- Сборная Казахстана против Сан-Марино и Ирландии: шансы на победу 16.06.2023 871
- Торегали Тореали стал фигурантом уголовного дела 16.06.2023 1266
- Гибель подростка в Актау: волонтёры инициировали проект "Безопасные дворы" 16.06.2023 824
- Переход к моноязычности объединит казахстанцев – политолог 16.06.2023 1725
- Дети отдали мошеннику 18 млн тенге в Кокшетау 16.06.2023 853
- Ахметов на прощание поклонился жителям ВКО 16.06.2023 3333
- Вспышка? В Астане резко выросло количество заразившихся энтеровирусом 16.06.2023 18233
- Борьба с лудоманией и наркотиками: Молодежную политику обсудили на общественном курултае 16.06.2023 641
- Уникальную арычную систему Шымкента нужно срочно восстанавливать – ученый 16.06.2023 1791
- Суд изменил приговор Кариму Масимову 16.06.2023 4700
- Аэропорт Астаны предупреждает: начнётся ремонт взлётно-посадочной полосы 16.06.2023 670
- Дети не должны подвергаться насилию - Минпросвещения о ЧП в Шымкенте 16.06.2023 716
- ЕНТ: Какие нововведения ждут экзаменуемых в этом году 16.06.2023 801
- "Когда они уходят – мы плачем": алматинские врачи рассказали о том, о чем обычно молчат 16.06.2023 18017
- Токаев дал поручения по обеспечению военной безопасности страны 16.06.2023 742
- Казахстанские школы будут обучать детей по стандартам НИШ - Гани Бейсембаев 16.06.2023 871
- LOADING...
Сегодня, 02:19
93
93Фото: pixabay.com
Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения
Во Франции свыше 130 домов оказались повреждены в результате землетрясения. Сильнее всего удар стихии затронул коммуну Ла-Лень на западе страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
По информации властей, 135 зданий были повреждены, из них 70 для жилья непригодны. В результате подземных толчков почти все здания в центре коммуны получили различные повреждения, в частности, школа и храм. Пожарные призвали некоторых жителей покинуть свои дома.
Напомним, накануне на западе Пятой республики произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. В субботу произошли новые подземные толчки.
Поделитесь:
-
Trend news
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 609
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 709
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1070
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 3948
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 880
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1700
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 31982
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 4814
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1405
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3346
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1159
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 1955
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2314
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1224
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1265
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1072
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1308
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9040
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1456
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 6854
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2427
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2132
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 1841
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1433
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2507
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2192
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2798
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3760
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2007
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 1908
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2123
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48505
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2022
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3135
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2615
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 2829
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2161
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2362
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3785
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1976
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3630
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2261
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3715
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2572
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2693
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 2976
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4461
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3797
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4136
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3247
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4068
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 8885
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3360
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2651
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 2960
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4412
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4367
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 2856
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2783
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5198
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3073
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3654
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3339
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3209
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 5814
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3105
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3243
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3291
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4388
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5508
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4486
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 3287
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 3418
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4227
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 3017
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 3754
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 4820
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 4663
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3770
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 3384
-
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 615
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 977
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 994
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 590
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 621
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 573
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 616
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2170
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1526
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 831
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1111
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1155
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1038
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1370
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1497
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2073
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1541
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1675
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1503
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 1975
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3395
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1733
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2764
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1782
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1761
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 1876
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2678
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1788
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 1993
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3151
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 1901
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2220
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1522
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 1884
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1546
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 1861
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6558
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2654
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1591
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1833
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2081
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1893
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 1949
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2161
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2164
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4734
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2504
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3630
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2511
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2443
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3107
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2629
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2797
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2715
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 2849
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3159
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3004
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2508
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2524
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2562
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2250
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2008
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2152
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2459
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2801
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 2989
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3153
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 2912
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3283
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3469
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4227
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 3831
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3712
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3770
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2520
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2461
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3202
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 3383
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2577
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2599