Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения

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Во Франции свыше 130 домов оказались повреждены в результате землетрясения. Сильнее всего удар стихии затронул коммуну Ла-Лень на западе страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

По информации властей, 135 зданий были повреждены, из них 70 для жилья непригодны. В результате подземных толчков почти все здания в центре коммуны получили различные повреждения, в частности, школа и храм. Пожарные призвали некоторых жителей покинуть свои дома.

Напомним, накануне на западе Пятой республики произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. В субботу произошли новые подземные толчки.