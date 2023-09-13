Во FlyArystan ответили на выпад депутата мажилиса

Депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев раскритиковал ценовую политику на авиабилеты отечественного лоукостера Fly Arystan и потребовал снизить тарифы, отделить авиакомпанию от Air Astana и приватизировать её. В Telegram-канале Fly Arystan появился ответ мажилисмену, передаёт BaigeNews.kz.

В авиакомпании отметили, что её услугами воспользовались более 12 миллионов человек, из них 49 процентов приобрели билеты менее чем за 15 тысяч тенге.

"С появлением на рынке FlyArystan более миллиона человек в Казахстане впервые в жизни смогли летать на самолётах. С 2019 года "эффект FlyArystan" снизил стоимость путешествия на самолётах в Казахстане на 50 процентов. Кроме того, общий объём авиаперевозок увеличился на 300 процентов. Сегодня в Казахстане летают более восьми миллионов пассажиров по сравнению с тремя миллионами пассажиров в 2018 году", - сообщили в пресс-службе лоукостера.

Там же отметили, что после запуска авиакомпании билеты по самому низкому тарифу на весенне-летний сезон 2019 года продавались за две-четыре недели до даты вылета. Спустя четыре года статистика кардинально изменилась и теперь срок предварительной покупки билетов на все маршруты составляет шесть-восемь месяцев.