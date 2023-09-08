"Внимание! Необходимо экстренно покинуть здание": В Казахстане пройдут сейсмотренировки

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана попросило жителей страны принять активное участие в сейсмотренировках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По информации ведомства, благодаря сейсмотренировкам жители узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и узнают безопасные районы.

"Услышав сигнал "Внимание всем!", жителям необходимо при возможности экстренно покинуть здание, при невозможности – укрыться в безопасных местах", - предупредили

Отмечается, что сейсмотренировки проходят в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023", основной целью которого стала подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

Сейсмотренировки пройдут в городах Алматы и Шымкент, Абай и Жетису, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с 10:00 до 11:00 часов.