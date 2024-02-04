"Rixos" демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь
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В Актау отель "Rixos" полностью демонтировал трубу, которая вела в озеро Караколь. В качестве доказательств в отеле предоставили видеозапись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
В настоящее время, как сообщили в "Rixos", отель полностью подключен к городской центральной канализации. И теперь там заявляют, что со стороны отеля отсутствует какое-либо антропогенное воздействие на окружающую среду с их стороны. Дополнительно уполномоченный орган выписал предписание на корректировки недочетов в области экологического контроля, что отелем было выполнено досрочно.
"Сливная труба в озеро Караколь демонтирована. Осуществлены платежи в государственный бюджет", — заявили в "Rixos".
Ранее сообщалось, что против отеля возбудили два административных дела.
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