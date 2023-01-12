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  • Внедрить принцип "одного окна" для кандасов поручил премьер-министр Казахстана
spik.kz Вчера, 19:49
429
Вчера, 19:49
429
Фото: spik.kz

Внедрить принцип "одного окна" для кандасов поручил премьер-министр Казахстана

Необходимо внедрить принцип "одного окна" для этнических казахов при переселении на историческую родину. Такое поручение дал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"С учётом демографических и экономических тенденций необходимо разработать новые подходы по расселению кандасов и приёму этнических казахов. Необходимо внедрить принцип "одного окна" для этнических казахов, желающих переехать на историческую родину", - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения.

Премьер-министр обратил внимание на то, что по принципу "одного окна" уже работают загранучреждения Казахстана.

"Обращающиеся к ним этнические казахи должны получать информацию о решении по выдаче не только въездной визы, но и статуса кандаса, о территории поселения и государственной поддержке, предоставляемой на местах", - добавил Смаилов.

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#кандасы #этнические казахи #Премьер-министр
BaigeNews.kz
Вчера, 19:49
429
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