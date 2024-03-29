Вместо новых ТРЦ в Астане построят два сквера

О ремонте пешеходных зон рассказали в районном акимате Астаны, передает BaigeNews.kz.

Напомним, в нашу редакцию обратились столичные жители, которые пожаловались на плохое состояние пешеходных зон. В пресс-службе акимата района "Нұра" на обращение ответили, что основание брусчатки и тротуара подмывает грунтовыми водами. Чтобы обнаружить дефекты обычно специалисты акимата проводят обходы. Маршруты составляются на основе анализа жалоб в соцсетях и заявок поступивших в iKomek.

"В этом году через каналы обратной связи мы получили 25 заявок. После наступления благоприятных погодных условий начнутся работы по замене основы провалившихся тротуарных плиток и перекладке брусчатки, а также по строительству новых тротуарных артерии. В основном замечания жителей касаются тех участков, где ремонт проводился три года назад или больше", - рассказали в пресс-службе районного акимата.

Отметили в акимате и состояние участков на фотографиях, присланных в нашу редакцию. На них видно, как просела брусчатка на пересечении проспекта Туран и улица Кунаева.

"На двух пустующих участках возле ТРЦ "Хан Шатыр" в этом году будут проложены тротуарные сети вместо "заячьих тропинок". Их благоустроят в процессе строительства двух скверов. Ранее на их месте хотели возвести новые торговые центры", - добавили в пресс-службе.

Напомним, корреспондент BaigeNews.kz на основе жалоб читателей отправился на столичные улицы, чтобы своими глазами увидеть плачевное состояние дорог. В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ему рассказали о ремонте 51 улицы, протяженностью в 53,5 километров.