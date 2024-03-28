Хуже чем в регионах: жители Астаны возмущены разбитой брусчаткой и ямами на улицах столицы

Еще год назад Глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития страны раскритиковал обустройство городов, заявив, что они выглядят неважно. Однако сделали ли акимы выводы из этого замечания - не ясно. В нашу редакцию продолжают поступать жалобы от жителей Астаны о плачевном состоянии пешеходных зон. Учитывая актуальность народных запросов, корреспондент BaigeNews.kz отправился на столичные улицы, чтобы показать, насколько оправдано негодование людей. Снимки были специально сделаны в вечернее время, чтобы у читателей появилась возможность понять, можно ли заметить ямы под ногами в сумраке улиц.

Маршрут начался с одного из самых популярных мест столичного левого берега - Ботанического сада. Практически сразу на пешеходных дорожках в глаза бросились многочисленные ямы встречающиеся на пути. В такие легко провалиться и даже, если не повезет, получить травму. Спасает то, что их можно увидеть из-за уличных фонарей.

Чем дальше продвигался корреспондент, тем больше он замечал под ногами брусчатку, пришедшую в негодность. Нужно признать, идти по такой действительно трудно. Из-за неровностей и проседания почвы постоянно марается обувь, особенно после того как растаял снег. Во многих местах поэтому образовались крупные лужи.

Пешеходную дорожку вдоль проспекта Туран, ведущую в сторону правого берега, после каждой зимы наполовину покрывает водой и грязью. Можно предположить, что асфальт разрушается под их воздействием. На кадрах ниже вы можете видеть, по какому покрытию приходится ходить столичным жителям. Один из каннализационных люков начал проваливаться под землю.

На правом берегу во многих местах ситуация не лучше. В темное время суток пешеходам нужно быть осторожнее, стоит только спуститься с моста по проспекту Сарыарка. Здесь так же много неровностей, а прямо напротив районного акимата участок пешеходной зоны и вовсе построен из разных материалов, неровно сшитый как лоскутное одеяло.

Ремонтировать здесь брусчатое покрытие будут, сказали в акимате, правда когда это позволит сделать погода. Кроме этого, по району разработан план, в который входит обустройство, ремонт и расширение тротуарных сетей. В том числе на привокзальной площади, включая улицы Гёте, Биржан Сал и проспект Республики. Там расширят тротуарные сети и благоустроят дворовые территории.

"Также, в строительный сезон по району будут проведены ремонтно-восстановительные работы брусчатого покрытия в местах, где это требуется. Старая брусчатка, используется для второго пользования для покрытия дорог и тротуаров, особенно на тех участках, где отсутствует брусчатое покрытие или требуется обустройство заячьих троп и других аналогичных объектов. Это облегчит передвижение жителей и обеспечит комфорт. Брусчатки хранятся на складе и официально приниматься для последующего использования", - рассказали в акимате района "Сарыарка".

Такие выбоины можно увидеть вдоль проспекта Сарыарка. А на втором снимке яма, по которой ежедневно приходится проезжать автолюбителям на пересечении улиц Кенесары и Желтоксан.

На левом берегу с дорожными ямами тоже проблемы. Район на фото – улица Достык, недалеко от монумента Байтерек. То есть самый административный центр.

Мы поинтересовались у жителей Астаны, устраивает ли их качество пешеходного покрытия.

"Левый берег вообще не приспособлен для пешеходов. Зачастую в моем районе, на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Улы Дала, брусчатки просто нет. Идти нужно от остановки до дома по проезжей части, а там тебя может сбить машина. Встречал и такое, что брусчатка вся разбита, бесконечные ямы на пути, ты спотыкаешься. Не зря говорят, что Астана – город не для людей, а для машин", - жалуется столичный житель Ергали. "Хуже всего дела обстоят в районе ЭКСПО и в Центральном парке. Плитка там не закреплена как нужно, и после зимы под ней скапливается вода. Стоит только один раз наступить на край, как твоя обувь окажется в воде и грязи. Устал чистить. В некоторых районах города брусчатку перестелили, после этого она стала скользкой. Всю зиму ходил там очень аккуратно", - жалуется еще один житель столицы Данияр. "Почему асфальт для пешеходов покрыт мелкой сеточкой трещин, словно состоит из кусочков. В эти трещины забивается грязь. Это выглядит максимально некрасиво. Ко мне из другого города приехали родственники и были очень удивлены. Говорят, что ожидали увидеть такое у себя в регионе, но не в столице", - говорит Ирина.

О плачевном состоянии дорог накануне в своем Instagram высказался и аким Астаны Женис Касымбек. В публикации он рассказал о работах, запланированных на ближайшие месяцы.

"После зимы "всплывают" некоторые некачественно отремонтированные дороги. Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить долгий срок службы ремонтируемых улиц. Работы должны быть проведены качественно и на совесть", - написал в посте Женис Касымбек.

Аким поделился планами по обустройству тротуаров, подъездных путей к социальным объектам, остановочных карманов и пандусов. Но главное – построить дороги в жилых массивах и там, где есть высокая проходимость.

"Что касается застраивающихся районов - там дороги будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов; до этого времени профильному управлению необходимо будет обеспечить временную отсыпку", - сообщил аким.

Ремонтировать придется действительно много. На этот год в длинный список включили 51 улицу. Протяженность дорожного полотна - 53,5 километров. Среди наиболее значимых можно выделить отрезки улицы Сыганак, от Айтматова до Кабанбай Батыра и Сакена Сейфулина, от Кумисбекова до проспекта Сарыарка.

"Ежегодно перед началом сезона дорожно-строительных работ проводится обследование улично-дорожной сети. На сегодняшний день обследование проведено. Согласно комплексному анализу определены улицы, которые сегодня находятся в неудовлетворительным состоянии. По всем выявленным дефектам утвержден график ремонтных работ", - рассказали в городском Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ямочным ремонтом до конца года планируют охватить 200 городских улиц. Цифра эта небольшая, учитывая, что улично-дорожная сеть Астаны состоит из 1129 улиц. Насколько качественно проведут все эти работы жители и гости Астаны смогут узнать только по прошествии определенного времени.