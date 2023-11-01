Вложить не менее 3 млрд долларов в течение трёх лет - Смаилов о требованиях к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау"

В ходе брифинга после пленарного заседания мажилиса премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил планы по дальнейшей деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства напомнил, что проводится расследование по факту гибели шахтёров на предприятии.

"Ещё в ноябре прошлого года была трагедия, когда погибли четыре шахтёра. По данному случаю расследование уже завершено, материалы сейчас находятся на ознакомлении у ответчиков. В ближайшее время они будут переданы в суд. В августе также была трагедия – погибли пять шахтёров. Расследование сейчас проводится, оно ещё не завершено. По последнему факту также будет проведено всестороннее расследование с привлечением всех виновных лиц к ответственности", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, задача правительства в ближайшее время – обеспечить возврат этой компании в Казахстан.

"Обеспечить сохранение заработных плат и рабочих мест на предприятии, выполнение всех социальных обязательств, в том числе тех, которые возникли после гибели шахтёров. Мы будем контролировать, чтобы они в полном объёме были выполнены", – отметил премьер-министр.

Он добавил, что в соответствии с предварительным соглашением по передаче компании Республике Казахстан в настоящее время нельзя разглашать его подробности.

"Они будут озвучены после того, как мы завершим эту сделку. Это будет в течение буквально одного месяца. Мы должны завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября", — подчеркнул Смаилов.

В заключение премьер-министр отметил, что у государства нет планов становиться собственником АО "АрселорМиттал Темиртау" и вкладывать в него бюджетные средства.