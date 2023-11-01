Вложить не менее 3 млрд долларов в течение трёх лет - Смаилов о требованиях к новому инвестору "АрселорМиттал Темиртау"
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В ходе брифинга после пленарного заседания мажилиса премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил планы по дальнейшей деятельности АО "АрселорМиттал Темиртау", передаёт BaigeNews.kz.
Глава правительства напомнил, что проводится расследование по факту гибели шахтёров на предприятии.
"Ещё в ноябре прошлого года была трагедия, когда погибли четыре шахтёра. По данному случаю расследование уже завершено, материалы сейчас находятся на ознакомлении у ответчиков. В ближайшее время они будут переданы в суд. В августе также была трагедия – погибли пять шахтёров. Расследование сейчас проводится, оно ещё не завершено. По последнему факту также будет проведено всестороннее расследование с привлечением всех виновных лиц к ответственности", — сказал Алихан Смаилов.
По его словам, задача правительства в ближайшее время – обеспечить возврат этой компании в Казахстан.
"Обеспечить сохранение заработных плат и рабочих мест на предприятии, выполнение всех социальных обязательств, в том числе тех, которые возникли после гибели шахтёров. Мы будем контролировать, чтобы они в полном объёме были выполнены", – отметил премьер-министр.
Он добавил, что в соответствии с предварительным соглашением по передаче компании Республике Казахстан в настоящее время нельзя разглашать его подробности.
"Они будут озвучены после того, как мы завершим эту сделку. Это будет в течение буквально одного месяца. Мы должны завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября", — подчеркнул Смаилов.
В заключение премьер-министр отметил, что у государства нет планов становиться собственником АО "АрселорМиттал Темиртау" и вкладывать в него бюджетные средства.
"Мы должны привлечь частного инвестора, который будет готов вложить минимум три миллиарда долларов в ближайшие три года. Причём порядка 1,3 миллиарда долларов нужно вкладывать сразу, потому что нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности и модернизации оборудования. Мы планируем, что это будет казахстанский инвестор", — подытожил он.
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