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Власти Украины выдали Казахстану подозреваемую в руководстве финпирамидой
В Казахстан экстрадировали очередную подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой. По версии следствия, казахстанка обманывала своих жартв, обещая им доступное жильё, а затем скрывалась от следствия в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.
"Офис Генерального прокурора Украины удовлетворил запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче гражданки Казахстана "К" для привлечения к уголовной ответственности за организацию и руководство деятельностью финансовой пирамиды. Следствием установлено, что указанное лицо в период 2017-2018 году обманным путем обещая содействие в приобретении жилья, присвоило денежные средства казахстанских граждан на сумму более 85 миллионов тенге. После совершения преступления гражданка "К" скрылась от органов уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.В январе этого года подозреваемая задержана на территории Украины правоохранительными органами данной страны", — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии иностранных партнёров гражданку "К" экстрадировали в нашу страну.
В настоящее время женщина водворена в следственный изолятор Астаны. Ей грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
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