Власти Тайваня обеспокоены участившимися военными учениями Китая
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Участившиеся в последнее время военные действия Китая вокруг Тайваня повысили риск того, что события "выйдут из-под контроля" и приведут к случайному столкновению. Об этом в субботу заявил министр обороны острова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
Тайвань заявил, что за последние две недели видел десятки истребителей, беспилотных летательных аппаратов, бомбардировщиков и других самолётов, а также военные корабли и китайский авианосец "Шаньдун", действующие поблизости.
Китай, который рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию, в последние годы провел много подобных учений по всему острову, стремясь утвердить свои претензии на суверенитет и оказать давление на Тайбэй.
На вопрос журналистов в кулуарах парламента, существует ли риск того, что случайный инцидент вызовет более обширный конфликт, учитывая частоту действий Китая, министр обороны Тайваня Чиу Куоченг сказал: "Это то, о чем мы очень беспокоимся".
Военные корабли южного и восточного командования Китая на театре военных действий действуют совместно у восточного побережья Тайваня, добавил он.
"Риски деятельности с участием самолетов, кораблей и оружия возрастут, и обе стороны должны обратить на это внимание", — сказал Чиу.
Между тем, Китай никак не прокомментировал учения вокруг Тайваня.
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