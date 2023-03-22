Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты

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Из Швеции экстрадирована подозреваемая в сбыте поддельных иностранных банкнот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.



Наряду с расширением договорной базы с иностранными государствами ведомство, устанавливает деловые контакты с компетентными органами зарубежных стран.

"Так, несмотря на отсутствие договора об экстрадиции Министерством юстиции Швеции на принципах взаимности удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданки Б., объявленной в розыск по подозрению в сбыте поддельных банкнот в крупном размере. По версии следствия она в период с декабря 2019 года по январь 2020 года незаконно обменивала фальшивые банкноты в евро при содействии сотрудников одного из банков Казахстана, после чего скрылась от казахстанского правосудия и была объявлена в международный розыск", — сообщили в пресс-службе.

В генпрокуратуре уточнили, что сообщники подозреваемой уже осуждены к различным срокам лишения свободы.

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел подозреваемая экстрадирована в Казахстан для привлечения уголовной ответственности.

Женщина водворена в следственный изолятор департамента УИС Астаны.

В ведомстве уточнили, что за совершение подобных преступлений виновным грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.