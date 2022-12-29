Лента новостей
- "Власть нас не замечает": Известный спортсмен из Актау обратился к чиновникам 06:31 122
- Пермского стрелка приговорили к пожизненному заключению 05:29 216
- В Туркестанской области жители сразу трех сел жалуются на постоянные скачки напряжения в сети 04:48 215
- Павлодарский спасатель вне смены эвакуировал четерых человек из пожара 03:12 227
- Многоэтажки и частные дома временно отключат от тепла в Экибастузе 02:46 391
- Слой черной пыли круглый год покрывает микрорайон Караганды 01:34 452
- Карлсен в четвертый раз выиграл ЧМ по быстрым шахматам 00:22 343
- Землетрясение произошло близ Алматы 28.12.2022 879
- Как в столице отметят Новый год 28.12.2022 379
- "Барыс" победно завершил последний матч 2022 года 28.12.2022 541
- В МИД Казахстана обсудили нераспространение оружия массового уничтожения 28.12.2022 359
- Техничка из Арыси выиграла Bentley в конкурсе в соцсети 28.12.2022 1473
- Динара Садуакасова выиграла медаль чемпионата мира по рапиду 28.12.2022 490
- Как будут встречать Новый год в Алматы 28.12.2022 412
- Четырехлетний мальчик пропал в Актобе 28.12.2022 653
- В КТЖ прокомментировали задержание Антикором главы филиала компании "Пассажирские перевозки" 28.12.2022 605
- Участок трассы Алматы-Екатеринбург перекрыли из-за гололёда 28.12.2022 535
- Зачем вводят таможенную пошлину на вывоз семян подсолнечника из Казахстана 28.12.2022 519
- Журналист Михаил Козачков останется под стражей, суд отказал адвокатам в жалобах 28.12.2022 564
- Почему Казахстан выступил против осуждения России в ООН, ответили в МИД 28.12.2022 2647
- Токаеву представили меры по ограничению закредитованности населения 28.12.2022 610
- Цифровой банк профессионалов дорожной отрасли появится в Казахстане 28.12.2022 517
- Компенсация по депозитам: банки приняли заявления почти на 300 миллиардов тенге 28.12.2022 419
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 1431
- Эдуард Полетаев: 2022 год был переломным для Казахстана 28.12.2022 409
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 577
- Люксовые авто и недвижимость на 600 миллиардов тенге забрали у коррупционеров в Казахстане 28.12.2022 500
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 1239
- Более 100 казахстанцев бесплатно обучили швейному делу, кулинарии и маркетингу 28.12.2022 465
- Димаш Кудайберген получил стипендию "Болашак" 28.12.2022 825
- Какой будет погода до Нового года в Казахстане 28.12.2022 349
- Инструмент защиты от мошенничества для пожилых и лиц с инвалидностью разработали в Казахстане 28.12.2022 511
- В казахстанскую армию предлагают вернуть поваров и перейти на внутреннюю систему продобеспечения 28.12.2022 636
- В Казахстане не могут определиться с выбором подрядчика для строительства АЭС 28.12.2022 443
- Очередной прорыв теплосети произошел в Экибастузе 28.12.2022 428
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 9976
- КМГ ведёт переговоры с ADP о танкерах и торговом флоте в Каспийском регионе 28.12.2022 370
- Стало известно, почему Данияра Елеусинова лишили титула чемпиона мира 28.12.2022 2741
- Ужесточить наказание за вбросы и подтасовку голосов на выборах предложили депутаты 28.12.2022 398
- 137 коров украли у жителя Жамбылской области 28.12.2022 548
- Генпрокуратуру попросили проверить законность продажи активов КМГ иностранцам 28.12.2022 555
- 19 вагонов с зерном сошли с рельсов в Карагандинской области 28.12.2022 508
- Средняя пенсия в Казахстана составила 108 960 тенге 28.12.2022 572
- "Под Новый год цены всегда растут" — глава Минсельхоза о дорогих огурцах 28.12.2022 430
- Вооруженного вымогателя задержали в Шымкенте 28.12.2022 471
- Кто стоит за январскими событиями - мажилис потребовал дать ответ 28.12.2022 1226
- Нура: маслихат Астаны утвердил название пятого района города 28.12.2022 572
- Минздрав порекомендовал казахстанцам носить маски из-за роста числа заболеваемости КВИ и ОРВИ 28.12.2022 369
- Какой марки автомобили чаще всего покупали казахстанцы в 2022 году 28.12.2022 540
- Около 60 миллиардов тенге получили нуждающиеся семьи в виде АСП 28.12.2022 475
- В Астане появится площадь ООН - маслихат поддержал переименование 28.12.2022 432
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 13333
- Минздрав зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане 28.12.2022 460
- Игрока сборной Казахстана по хоккею лишили гражданства после обращения болельщиков 28.12.2022 422
- Закон о первом президенте ставят на утрату - Мажилис принял в работу документ 28.12.2022 655
- Дефицит кадров: более 200 медиков не хватает в столице - Минздрав 28.12.2022 541
- В подразделениях Службы государственной охраны провели учения 28.12.2022 412
- С 1 января WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах 28.12.2022 843
- Антикор задержал руководителя филиала АО "Пассажирские перевозки" 28.12.2022 905
- С 8 января Китай отменяет ковидный карантин открывает границы в обе стороны 28.12.2022 550
- 321 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Казахстане 28.12.2022 561
- В правительстве назвали основные тенденции реального сектора экономики в 2022 году 28.12.2022 470
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 955
- Названа самая продаваемая в мире модель iPhone 28.12.2022 798
- Недостроенный концертный зал за три миллиарда тенге снесут в Атырау 28.12.2022 722
- Стоимость ремонта автодорог в РК будет высчитывать цифровая система уже в 2023 году 28.12.2022 480
- Улица Стива Джобса появилась в украинском городе 28.12.2022 441
- Жительница Тараза скончалась из-за промедления скорой помощи 28.12.2022 827
- Нацбанк объявил отбор кандидатов в кадровый резерв 28.12.2022 573
- Из-за непогоды закрыли часть трассы Самара-Шымкент в Кызылординской области 28.12.2022 527
- Есть риск повышения тарифов. В АЗРК прокомментировали итоги аукциона по частотам 5G 28.12.2022 521
- Трёхлетний ребёнок впал в кому после операции в Костанае 27.12.2022 728
- Суд поставил точку в нашумевшем конфликте между консервным заводом и акиматом Уральска 27.12.2022 720
- Лучших научных сотрудников определили в Казахстане 27.12.2022 570
- Какую компенсацию получат экибастузцы за электроэнергию 27.12.2022 634
- Дождь прогнозируют синоптики в ряде регионов Казахстана 27.12.2022 629
- Драка в кафе Сатпаева: в полиции прокомментировали инцидент 27.12.2022 584
- Десятки Дедов Морозов устроили флешмоб в Алматы 27.12.2022 697
- Самый открытый аким работает в селе Карагандинской области 27.12.2022 840
- Дебошира сняли с рейса в аэропорту Алматы 27.12.2022 796
"Власть нас не замечает": Известный спортсмен из Актау обратился к чиновникам
Ильдар Ягъяев, спортсмен из Актау, обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту, выложил на своей странице в Instagram так называемый "крик души", связанный с отсутствием должного внимания со стороны местных властей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Ильдар Ягъяев, являющийся рекордсменом мира и Книги рекордов Гиннесса, а также победителем проекта "100 новых лиц Казахстана" в 2019 году, высказал претензии управлению физической культуры и спорта Мангистауской области. Обращение спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Instagram.
По его словам, из года в год чествуют одних и тех же: победителей чемпионатов и соревнований награждают в акимате, встречают в аэропорту, печатают их заслуги на баннерах, но про других выдающихся спортсменов чиновники забывают.
"Занимаюсь развитием стритлифтинга и стритворкаута больше десяти лет, с командой продвигаем по сути своей доступный вид спорта – проводим чемпионаты, бесплатные открытые тренировки, мастер-классы. Мы завоёвываем медали, устанавливаем рекорды. Только в моей копилке семь медалей чемпионатов мира, рекорд мира и Книги рекордов Гиннесса, победил в проекте "100 новых лиц Казахстана", выиграл площадку для родного города. За эти десять лет сменилось уже три акима, а я так и не видел стены акимата изнутри. Мы будто пустое место, власть нас не замечает. Одним – торжественные встречи в акимате, с танцами и угощениями, продвижение и реклама, а другим же - ничего", - рассказал спортсмен.
Ильдар Ягъяев задается вопросом: какие еще титулы и в каком количестве нужно завоевать, чтобы к обделенным вниманием спортсменам относились также, как и к остальным.
"Нас больше поддерживают средства массовой информации, чем само руководство города и области. Вообще в Казахстане весь спорт делят на олимпийский и "остальной". Это проблема не только нашего региона, но и страны в целом. Меня поддержало много атлетов и спортсменов, значит эта проблема существует давно. Мне 28 лет, я отдал этому почти полжизни. Просто поздравление от руководства уже бы мотивировало нас еще больше развивать наше направление спорта", - сказал Ильдар Ягъяев.
Напомним, в 2018 году рекордсмен Казахстана по подтягиваниям с отягощением Ильдар Ягъяев из Актау выиграл приз конкурса Challenge Street Workout – спортивную площадку для города.
-
Trend news
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 1424
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 1169
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 9885
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 13145
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 948
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 896
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 940
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 751
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 576
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 1809
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1250
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 100042
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 42792
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 60999
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1158
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12536
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6544
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1360
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1725
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45680
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24884
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1929
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2012
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19883
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1624
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7511
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46722
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16524
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3035
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5168
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2693
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3859
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5121
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7877
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3510
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45850
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2872
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3673
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9740
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69527
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13147
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6130
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15763
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19763
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5642
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3202
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36834
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3618
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4483
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48686
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8801
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13117
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4961
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56235
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4130
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22544
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11087
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5539
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4172
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6749
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5762
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4550
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4445
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7281
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4911
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38859
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22939
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11244
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8390
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5364
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31662
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47193
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5425
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20693
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8131
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12958
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7386
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6458
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 6323
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 13352
-
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 576
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1260
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3018
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3063
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3065
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1453
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1367
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1519
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1261
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1413
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1799
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2481
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2265
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2772
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2613
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2518
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3605
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3450
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3807
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4318
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4265
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4485
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4356
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4494
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5120
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5247
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5421
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5549
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5187
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5649
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5381
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5495
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5481
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5640
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5924
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5656
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5858
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5977
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6003
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6204
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6706
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6990
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6756
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7178
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6840
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6896
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6909
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6761
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7198
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7490
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7125
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25472
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7572
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7313
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7295
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12497
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8131
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17087
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15080
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15121
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15855
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14573
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19136
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15735
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17244
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18370
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17814
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15309
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15828
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35000
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16923
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19967
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15920
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17114
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17669
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19187
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17125
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 19152
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18690
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 20029