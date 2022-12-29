"Власть нас не замечает": Известный спортсмен из Актау обратился к чиновникам

Фото: Ильдар Ягъяев/Instagram

Ильдар Ягъяев, спортсмен из Актау, обладатель семи медалей чемпионатов мира по стритлифтингу и стритворкауту, выложил на своей странице в Instagram так называемый "крик души", связанный с отсутствием должного внимания со стороны местных властей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Ильдар Ягъяев, являющийся рекордсменом мира и Книги рекордов Гиннесса, а также победителем проекта "100 новых лиц Казахстана" в 2019 году, высказал претензии управлению физической культуры и спорта Мангистауской области. Обращение спортсмен выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, из года в год чествуют одних и тех же: победителей чемпионатов и соревнований награждают в акимате, встречают в аэропорту, печатают их заслуги на баннерах, но про других выдающихся спортсменов чиновники забывают.





"Занимаюсь развитием стритлифтинга и стритворкаута больше десяти лет, с командой продвигаем по сути своей доступный вид спорта – проводим чемпионаты, бесплатные открытые тренировки, мастер-классы. Мы завоёвываем медали, устанавливаем рекорды. Только в моей копилке семь медалей чемпионатов мира, рекорд мира и Книги рекордов Гиннесса, победил в проекте "100 новых лиц Казахстана", выиграл площадку для родного города. За эти десять лет сменилось уже три акима, а я так и не видел стены акимата изнутри. Мы будто пустое место, власть нас не замечает. Одним – торжественные встречи в акимате, с танцами и угощениями, продвижение и реклама, а другим же - ничего", - рассказал спортсмен.





Ильдар Ягъяев задается вопросом: какие еще титулы и в каком количестве нужно завоевать, чтобы к обделенным вниманием спортсменам относились также, как и к остальным.





"Нас больше поддерживают средства массовой информации, чем само руководство города и области. Вообще в Казахстане весь спорт делят на олимпийский и "остальной". Это проблема не только нашего региона, но и страны в целом. Меня поддержало много атлетов и спортсменов, значит эта проблема существует давно. Мне 28 лет, я отдал этому почти полжизни. Просто поздравление от руководства уже бы мотивировало нас еще больше развивать наше направление спорта", - сказал Ильдар Ягъяев.









Напомним, в 2018 году рекордсмен Казахстана по подтягиваниям с отягощением Ильдар Ягъяев из Актау выиграл приз конкурса Challenge Street Workout – спортивную площадку для города.