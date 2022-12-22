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Владислав Челах попросил Генпрокуратуру пересмотреть его уголовное дело Сегодня, 16:45
990
Сегодня, 16:45
990

Владислав Челах попросил Генпрокуратуру пересмотреть его уголовное дело

Первый заместитель Генпрокурора РК Тимур Ташимбаев сообщил о том, что заявление осуждённого Владислава Челаха поступило в ведомство, передает BaigeNews.kz.

"Заявление поступило в Генпрокуратуру. Изучим дополнительно, потому что, сами понимаете, дело десятилетней давности. При необходимости он будет допрошен", - сказал Ташимбаев на брифинге.

Ранее Владислав Челах, приговоренный к пожизненному заключению за убийство 15 человек на посту "Арканкерген", обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он утверждает, что невиновен, и просит возобновить расследование его дела. 

 

 

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#Челах #Генпрокуратура #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:45
990
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