  • 17 Августа, 21:53
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Владельцев iPhone просят не спать рядом с заряжающимся смартфоном

Сегодня, 21:37
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Американская компания Apple выпустила предупреждение, призвав владельцев смартфонов iPhone не спать рядом с заряжающимся гаджетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

"Сон рядом с устройством, подключенным к зарядному кабелю, может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме, повреждению смартфона или имущества", — говорится в сообщении Apple. 

Технический гигант порекомендовал всегда оставлять телефоны на зарядке в хорошо проветриваемом помещении. Зарядка телефона под одеялом или подушкой также представляет повышенный риск, поскольку устройство может быстро выйти из строя, добавили в компании из Купертино. 

"Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве и не кладите их под одеяло, подушку или своё тело, когда гаджет подключен к источнику питания", — предупредили в Apple. 

В корпорации также добавили, что риск возгорания возрастает, если используются зарядные устройства от сторонних производителей, поскольку некоторые более дешёвые аксессуары могут не соответствовать стандартам безопасности Apple.

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