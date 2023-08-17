Владельцев iPhone просят не спать рядом с заряжающимся смартфоном

Американская компания Apple выпустила предупреждение, призвав владельцев смартфонов iPhone не спать рядом с заряжающимся гаджетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

"Сон рядом с устройством, подключенным к зарядному кабелю, может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травме, повреждению смартфона или имущества", — говорится в сообщении Apple.

Технический гигант порекомендовал всегда оставлять телефоны на зарядке в хорошо проветриваемом помещении. Зарядка телефона под одеялом или подушкой также представляет повышенный риск, поскольку устройство может быстро выйти из строя, добавили в компании из Купертино.

"Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве и не кладите их под одеяло, подушку или своё тело, когда гаджет подключен к источнику питания", — предупредили в Apple.

В корпорации также добавили, что риск возгорания возрастает, если используются зарядные устройства от сторонних производителей, поскольку некоторые более дешёвые аксессуары могут не соответствовать стандартам безопасности Apple.