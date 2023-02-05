Владельцам пострадавших от мороза теплиц в Туркестанской области поможет государство

Фото: Instagram/turkistan_oblysy

Столичная делегация во главе с заместителем премьер-министра — министром торговли и интеграции РК Сериком Жумангариным посетила Туркестанскую область. Вместе с главой региона Дарханом Сатыбалды вице-премьер встретился с владельцами теплиц, которые из-за мороза потеряли почти весь урожай томатов. Об этом сообщается на официальной странице облакимата в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра торговли, государство поможет бизнесу, но при условии, что предприниматели будут отправлять 70 процентов своей продукции на внутренний рынок по приемленым ценам. Таким образом, большая часть овощей и фруктов, выращиваемых в Туркестанской области, должна быть доступна для казахстанцев, а не зарубежом.

"Рассматриваются законные механизмы получения льготных кредитов от государства для владельцев теплиц. Однако для того, чтобы получить господдержку, предприниматели должны легализовать свой бизнес, ведь, как известно, более 90 процентов теплиц официально не задокументированы. Чтобы получить субсидии, фермерам нужно соблюдать определённые стандарты, получить сертификаты. На данный момент вносятся изменения в соответствующие законы и утверждаются положения со стороны государственных органов. Можно предположить, что разрушенные снегом теплицы, построены из лёгкого металла, то есть не по стандартам", — отметил Серик Жумангарин.

Заместитель премьер-министра напомнил, что в этом году частные тепличные хозяйства на юге страны оказались не готовы к суровой зиме, поскольку не сделали необходимых запасов угля.

Чтобы избежать дефицита твёрдого топлива в следующем году, нужно сделать своеобразную работу над ошибками. А чтобы избавиться от спекулянтов, фермеры должны создать кооператив и заранее заказать уголь. Также необходимо предусмотреть все меры безопасности для предварительного закупа и хранения топлива. То есть владельцам бизнеса обязательно необходимо иметь подвальное или складское помещение.

По словам Серика Жумангарина, государство не забывает, что владельцы теплиц — предприниматели. Тем не менее, надеется на то, что бизнес будет социально ориентирован.

Отметим, что на встречу с фермерами в Туркестанскую область для обмена опытом приехали специалисты в области сельского хозяйства из соседнего Узбекистана.

"В Казахстане владельцам теплиц предоставляется всесторонняя поддержка со стороны государства. Однако поддерживать фермеров мы можем только в рамках закона", — резюмировал Серик Жумангарин.

Он отметил, что бизнесмены могут подать заявки на программе субсидирования. Также для поддержки тепличных комплексов, в целях пополнения оборотных средств необходимо внедрить специальный механизм льготного финансирования в рамках программы "Кен-дала".

Напомним, из-за сильных морозов в Шымкенте и Туркестанской области фермеры были вынуждены активно использовать уголь для отопления теплиц. А из-за обильного снегопада обрушились крепления в теплицах. Поскольку 94 процента из них — самодельные конструкции из лёгкого металла, не способного выдержать вес снега. В итоге весь урожай томатов и огурцов замёрз.

Всего на долю Туркестанской области приходится 71 процент теплиц республики, или 3 366 единиц теплиц, что составляет 1 569 гектаров.

Фото: Instagram/turkistan_oblysy