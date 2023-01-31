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Почти весь урожай томатов потеряли фермеры на юге РК из-за морозов
Из-за сильных морозов в Шымкенте и Туркестанской области тепличники были вынуждены активно использовать уголь для отопления теплиц. А из-за обильного снегопада обрушились крепления в теплицах. В итоге весь урожай томатов и огурцов замёрз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbussines.kz.
У шымкентского предпринимателя Данияра Шарипова теплицы занимают 2,2 гектара. 9 и 10 января, когда на город обрушился сильный снегопад, он был вынужден разрезать пленку, чтобы не погнулись, не поломались тепличные конструкции под тяжестью снега. Он говорит, что, если бы теплицы нормально отапливались, снег бы таял и не скапливался бы на пленке.
"Обычно закупаем на осень 1200 тонн угля и позже на весну ещё 900 тонн. Конечно, сразу такое количество приобрести не можем, потому что это очень дорого. В этот раз, как обычно, закупили три или четыре "КамАЗа". Этого количества обычно хватает почти на весь январь, у нас же зимы тёплые. Но в этот раз из-за аномальных для нашего региона холодов расход угля был очень большой", – рассказывает Данияр Шарипов.
Он пояснил, что он в более выигрышном положении в отличие от других, так как в его теплицах только начали сажать рассаду. Шарипов потерял только деньги, потраченные на закуп рассады - около 20 миллионов тенге. Ну и сохранил сами теплицы.
Аналогичная ситуация сложилась и у предпринимателя Серика Саулехана (район Казыгурт, Шымкент). У него теплицы расположены на четырёх гектарах. Один гектар полностью непригоден для посадок после недавних холодов. Теплицы – его новый проект. Два года назад он взял кредит в банке на его реализацию. Мужчина рассказал, что один гектар теплицы обходится предпринимателю в 300 миллионов тенге.
"Хорошо ещё не успел высадить рассаду. Когда пошёл снег, мы резали плёнку, чтобы сохранить конструкции теплиц. Одну не успели, сейчас она разрушена полностью. Мне ещё "повезло", я видел, как у других тепличников спелые томаты помёрзли. Если поддержки от государства не будет, банки отберут все наши залоги – квартиры и дома. Конечно, будем судиться, будем защищаться", – говорит Серик Саулехан.
По словам председателя Ассоциации тепличников и садоводов Южного Казахстана Мырзахмета Снабаева, в Шымкент уголь ещё не завезли.
"А в Сарыагашский район прибыло два состава. Поздно. В самые морозы в начале января, как мне сказали, вагонов не было, в этом якобы причина, почему уголь не подвезли вовремя. И все теплицы замёрзли, мы потеряли 70 процентов урожая томатов и огурцов. 1600 гектаров по нашему региону теплиц. На каждом гектаре в среднем выращивали по 200 тонн овощей", - рассказал Мырзахмет Снабаев.
По его словам, государство обещало помочь пострадавшим предпринимателям.
"На год дали пролонгацию по кредитным нагрузкам, под 2,5% годовых хотят дать кредиты на восстановление. Это всё предложения и решения акимата. Но теперь это будут рассматривать финансовые институты. А между тем, в Сарыагашском и Сайрамском районах, Шымкенте есть такие предприниматели, которые на 100 процентов потеряли урожай", – сказал Снабаев.
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