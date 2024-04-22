Владельцам малых ГЭС создадут особые условия в Казахстане

Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии. Согласно документу, малым гидроэлектростанциям (до 10 МВт) закон предоставляет право прямой продажи электроэнергии нерегулируемым энергоснабжающим организациям – компаниям, поставляющим электроэнергию отдельным частным предприятиям, передаёт BaigeNews.kz.

Поправки по вопросам поддержки использования ВИЭ предусматривают также бюджетное кредитование региональных электросетевых компаний (РЭК). Сегодня по республике изношенность технического оборудования РЭКов достигает 70-80 процентов.

Для коммунальных РЭКов займы предоставят под минимальный процент на 20 лет. Для коммерческих - предусмотрено кредитование по линии БРК под семь процентов.