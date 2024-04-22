Владельцам малых ГЭС создадут особые условия в Казахстане
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Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии. Согласно документу, малым гидроэлектростанциям (до 10 МВт) закон предоставляет право прямой продажи электроэнергии нерегулируемым энергоснабжающим организациям – компаниям, поставляющим электроэнергию отдельным частным предприятиям, передаёт BaigeNews.kz.
Поправки по вопросам поддержки использования ВИЭ предусматривают также бюджетное кредитование региональных электросетевых компаний (РЭК). Сегодня по республике изношенность технического оборудования РЭКов достигает 70-80 процентов.
Для коммунальных РЭКов займы предоставят под минимальный процент на 20 лет. Для коммерческих - предусмотрено кредитование по линии БРК под семь процентов.
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