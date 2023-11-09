Визит Владимира Путина в Астану – констатация высокого уровня доверия – эксперт

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану. Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично встретил российского коллегу в аэропорту столицы. В рамках визита лидеры проведут переговоры и примут участие в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В преддверии встречи оба президента дали большие интервью казахстанским и российским изданиям, в которых высоко оценили уровень взаимоотношений двух стран, а также обозначили перспективные направления экономического сотрудничества, передает корреспондент BaigeNews.kz.

О том, что помимо самой протяженной границы и длительных добрососедских отношений связывает Казахстан и Россию рассказал директор казахстанского филиала Московского государственного университета Александр Сидорович.

"Я читал интервью Путина, которое он дал газете "Казахстанская правда". Для себя я, разумеется, в первую очередь выделил блок о нашем филиале МГУ. Президент России отметил качественную подготовку профессиональных кадров в стенах вашего вуза. Я считаю это высокой оценкой нашей работы. И я подтверждаю, что выпускники нашего филиала действительно востребованы на рынке труда Казахстана, России и других стран и не испытывают трудностей при трудоустройстве", — сказал Александр Сидорович.

Директор филиала московского вуза отметил роль учебного заведения в развитии сотрудничества между Казахстаном и Россией.

"Буквально вчера я встречался министром науки и образования Казахстана Саясатом Нурбеком. Мы обсуждали вопросы развития высшего образования в стране, а также согласовали некоторые перспективные методики, которые включить в действующие магистерские программы по направлениям, которые изучают наши студенты. Я уверен, что все это позволит Казахстану сделать большой шаг на пути к дальнейшему развитию", - отметил Александр Сидорович.

Что касается развития торгово-экономических отношений между нашими странами, то по мнению Сидоровича, эта сфера работает слаженно независимо от внешних вызовов и геополитических процессов. Об этом, по его словам, свидетельствуют цифры. Так, в 2022 году объем взаимной торговли составил 28,2 миллиардов долларов, а за 8 месяцев текущего года – 18,9 миллиардов долларов. И наиболее активный и масштабный характер носит сотрудничество в топливно-энергетическом и горно-металлургическом комплексах, сферах сельского хозяйства, транспорта и логистики, обрабатывающей, химической и аэрокосмической промышленности.

"Негативные события, разворачивающиеся сегодня в мире, так или иначе касаются всех. Не только тех стран, которые имеют общие границы или длительные исторические связи, как Казахстан и Россия. У нас есть одно большое преимущество – мы обладаем возможностью коммуницировать. Не смотря ни на что между нашими странами всегда складывается дружественный диалог, взаимопонимание и взаимная поддержка. Посмотрите, что происходит в мире. Какие глобальные изменения идут в экономических процессах. Сегодня возникают новые центры силы. Вы знаете, что производство в странах БРИКС уже превысило производство в странах "Большой семерки". Это все влияет на привычный действующий порядок в мировой экономике, происходит перестройка отношений", — рассуждает профессор экономики.

Александр Сидорович считает, что Казахстан и Россия в равной степени уделяют внимание поиску совместных путей, что позволяет реализовывать выгодные межгосударственные проекты на малых условиях.

"В этом смысле приезд президента России в Астану и есть констатация того уровня доверия, который существует между нашими странами. Нельзя забывать о сотрудничестве в рамках Евразийского союза, который дает странам большие экономические возможности. Так, например, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92%", – сказал доктор экономических наук Александр Сидорович.

Успешные кейсы сотрудничества между Казахстаном и Россией, к слову, изучают студенты филиала МГУ.