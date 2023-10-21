Визит Токаева в Китай: договоры на 16 млрд долларов и обещание Си Цзиньпина
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
339Фото: akorda.kz
Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев посетил Китай с официальным визитом. Программа двухдневного визита была как всегда насыщенной. Сперва Глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, открыл бюст аль-Фараби в университете Пекина, провел ряд бизнес-встреч, встретился со своим учителем, отправился на Форум "Один пояс один путь" с участием глав государств и посетил город Урумчи. Подробнее о визите, в нашем видеообзоре.
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