  • 21 Октября, 15:25
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Визит Токаева в Китай: договоры на 16 млрд долларов и обещание Си Цзиньпина

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akorda.kz Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Фото: akorda.kz

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев посетил Китай с официальным визитом. Программа двухдневного визита была как всегда насыщенной. Сперва Глава государства провел переговоры с председателем  КНР Си Цзиньпином, открыл бюст аль-Фараби в университете Пекина, провел ряд бизнес-встреч, встретился со своим учителем, отправился на Форум "Один пояс один путь" с участием глав государств и посетил город Урумчи. Подробнее о визите, в нашем видеообзоре.

 

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