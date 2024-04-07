Вице-премьер Нурлан Байбазаров прибыл в ЗКО
Сегодня, 00:02
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Сегодня, 00:02Сегодня, 00:02
125Фото: пресс-служба правительства РК
Вице-премьер РК Нурлан Байбазаров прибыл в Западно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Он провел оперативное совещание по паводковой ситуации с участием акима ЗКО Наримана Турегалиева.
Уровень угрозы паводков в регионе остается высоким. Подтоплено несколько жилых домов в пяти районах региона и Уральске, а также дачные участки в окрестностях областного центра.
Ранее аким ЗКО сообщил, что в целом по области эвакуировано около 7000 человек, в том числе более 3000 детей.
Нариман Турегалиев рекомендовал жителям Первого, Второго, Третьего дачных микрорайонов переехать в эвакуационные пункты, указанные акиматом города, или в безопасные места, выбранные самостоятельно.
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