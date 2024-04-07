Вице-премьер Нурлан Байбазаров прибыл в ЗКО

Вице-премьер РК Нурлан Байбазаров прибыл в Западно-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Он провел оперативное совещание по паводковой ситуации с участием акима ЗКО Наримана Турегалиева.

Уровень угрозы паводков в регионе остается высоким. Подтоплено несколько жилых домов в пяти районах региона и Уральске, а также дачные участки в окрестностях областного центра.

Ранее аким ЗКО сообщил, что в целом по области эвакуировано около 7000 человек, в том числе более 3000 детей.

Нариман Турегалиев рекомендовал жителям Первого, Второго, Третьего дачных микрорайонов переехать в эвакуационные пункты, указанные акиматом города, или в безопасные места, выбранные самостоятельно.