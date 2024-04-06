Эвакуированы семь тысяч человек: аким ЗКО обратился к жителям

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев записал видеообращение к жителям региона, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что в настоящее время в регионе все еще сохраняется угроза паводков.

"В результате паводка подтоплено несколько жилых домов в 5 районах региона и в городе Уральск. Кроме того, вода поступила и на дачные участки в окрестностях Уральска. В целом, по области эвакуировано около 7 тыс. человек, из них более 3 тыс. - дети. В эвакуационных пунктах создаются необходимые условия. Помощь пострадавшим от наводнения оказывают тысячи волонтеров. Населению доставляются продукты питания, медикаменты и одежда. Организованы дежурства, обучение школьников проходит в онлайн-формате. Со своей стороны, мы будем учитывать потребности жителей и создавать все необходимые условия", — пообещал аким.

Также он рассказал, что из водоёмов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к области, поступает большое количество воды.

"Ситуация сложнее, чем было 30 лет назад. В частности, из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караозен поступает 431 кубометр воды в секунду. В настоящее время началась вторая фаза наводнения. Как известно, вчера в Орске (Российская Федерация), прорвало дамбу, пострадали населенные пункты и жилые дома. Эта ситуация может угрожать и нашей области. Ведь из Ириклинского водохранилища Оренбурга в секунду отправляется 2 170 кубометров воды. Эти воды в ближайшее время пройдут через реку Урал и направятся в Каспий. В настоящее время уровень воды в Урале поднялся почти на 7 метров и приближается к опасной отметке. Таким образом, вода течет из русла реки и поступает в Первый, Второй, Третий дачные микрорайоны Уральска. Поэтому просим жителей города проявить понимание", — отметил аким ЗКО.

Кроме того, при Илекском районе Оренбургской области РФ опасный уровень речных вод составляет 890 см. В настоящее время он достигает достиг 855 см.

Аким области рекомендовал жителям Первого, Второго, Третьего дачных микрорайонов переехать в эвакуационные пункты, указанные акиматом города, или в безопасные места, выбранные самостоятельно.

"Сегодня Глава государства обратился к народу Казахстана в связи с паводковой ситуацией, отметив, что ни один житель, пострадавший от стихийного бедствия, не останется без помощи. Поэтому для нас безопасность земляков будет на первом месте. С самого начала стихийного бедствия мы выполняем работы по устранению паводков в усиленном режиме. В связи с подъемом реки Урал вблизи города, укрепляем ее берега, укладывая песок мешками и т.д. В это непростое время общественность области всячески поддерживает пострадавших. Помогают предприниматели региона, общественные объединения, бюджетные учреждения, волонтеры и простые жители области. Выражаю огромную благодарность специалистам МЧС, коммунальной службы, силовых структур и волонтерам, а также моим землякам за помощь. Призываю сохранить спокойствие и поддерживать друг друга в этот трудный период", — сказал аким.

Он также попросил всех жителей и представителей СМИ доверять только официальным источникам информации по сложившейся ситуации по паводку!"- отметил Нариман Турегалиев.