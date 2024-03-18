Видео взрывных работ на реках показали спасатели ВКО

Спасатели провели дробление льда на реке Бухтарма в районе поселков Малеевск и Зубовск в Восточном Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Такие работы организуют для предупреждения безаварийного прохода весеннего половодья и избежания заторов на реках.

Общий объем взорванного льда составил 29 тысяч кубометров. Организации взрывных работ предшествовала тщательная подготовка с учетом площади взрыва и толщины льда.

Для эффективности взрыва специалисты предусмотрели необходимое расстояние между скважинами и количество требуемой взрывчатки.

"Рыхление льда позволяет значительно ослабить ледовое поле и минимизировать возможность появления заторов на реках в период пропуска паводковых вод", — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Куатбек Кенжебекулы.

Ранее в ВКО затор на реке привел к подтоплению 20 дачных участков, после чего акимат организовал работы по дроблению льда для пропуска воды в реке под мостом.