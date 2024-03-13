20 дачных участков затопило из-за талых вод в Усть-Каменогорске
Сегодня, 14:46
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Сегодня, 14:46Сегодня, 14:46
68Фото: скрин
В ВКО затор на реке привел к подтоплению придворовых территорий дач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"13 марта в Усть-Каменогорске, в результате интенсивного снеготаяния и поднятия уровня воды в р.Аблакетке произошло подтопление придворовых территорий 20-ти дачных участков.
В данное время на дачах никто не проживает, дома используются только в летнее время", - говорится в сообщении.
Силами МИО проведено дробление льда для пропуска воды в реке под мостом. В результате проведенных работ уровень воды спал на 15-20 см.
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