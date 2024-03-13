20 дачных участков затопило из-за талых вод в Усть-Каменогорске

В ВКО затор на реке привел к подтоплению придворовых территорий дач, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"13 марта в Усть-Каменогорске, в результате интенсивного снеготаяния и поднятия уровня воды в р.Аблакетке произошло подтопление придворовых территорий 20-ти дачных участков. В данное время на дачах никто не проживает, дома используются только в летнее время", - говорится в сообщении.

Силами МИО проведено дробление льда для пропуска воды в реке под мостом. В результате проведенных работ уровень воды спал на 15-20 см.