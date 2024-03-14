Видео в соцсетях помогло задержать браконьера в Карагандинской области

Браконьер опубликовал в Интернете видео охоты на зайцев и был задержан полицейскими в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время мониторинга соцсетей сотрудники отдела природоохранной полиции ДП Карагандинской области выявили видео, которое зафиксировало, как неизвестный незаконно охотился на зайцев где-то в Балхашском регионе. Информацию они передали своим коллегам в отдел полиции Балхаша.

Полицейские установили личность браконьера – им оказался 48-летний житель посёлка Саяк.

Выяснилось, мужчина охотился не только на зайцев. Во время осмотра частного дома, в котором проживает подозреваемый, изъяты 46 рогов сайги, а также мясо похожее на сайгачатину.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. Назначены экспертизы.



