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  • Видео танцующей в главной мечети Нур-Султана девушки прокомментировал Департамент полиции
BaigeNews.kz Сегодня, 06:10
451
Фото: BaigeNews.kz

Видео танцующей в главной мечети Нур-Султана девушки прокомментировал Департамент полиции

Видео с танцующей девушкой в недавно построенной мечети Нур-Султана прокомментировали в столичном Департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик появился в социальных сетях 17 августа. Мнение комментаторов разделилось: кто-то возмущён поступком героини видео, кто-то посчитал её танец безобидным, а некоторые и вовсе решили, что девушка душевнобольна.

 
 
 
 
 
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Публикация от @baigenews

На кадрах видно, как охрана направляется к девушке, чтобы её остановить. 

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация с танцующей девушкой у входа в мечеть по проспекту Мангилик Ел. По результатам проверки установлено, что девушка после замечания сотрудников службы безопасности мечети покинула территорию здания. Обращений по данному факту в полицию не поступало", – сообщили в столичном Департаменте полиции.

Мечеть, в которой засняли девушку, открылась 12 августа. Она является крупнейшей в Центральной Азии, а также вошла в топ-10 крупнейших мечетей мира. В молельном зале для мужчин главной мечети столицы может разместиться 30 тысяч человек, а в женский зал одновременно смогут попасть около пяти тысяч человек. Согласно проекту, вместимость двора и других помещений храма достигает 235 тысяч человек. 

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#Социальные Сети #мечеть #Нур-Султан
Сегодня, 06:10
451
Журналист

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