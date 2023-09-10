Видео с бескультурными поступками астанчан опубликовал аким

Аким Астаны Женис Касымбек высказался о фактах вандализма и антикультурного поведения горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Аким в своём Instagram-аккаунте опубликовал пост и видео с камер наблюдения, на которых запечатлены такие факты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жеңіс Қасымбек (@jenis_qasymbek)

"Некоторые несознательные граждане портят общегородское имущество: ломают остановки, скамейки, дворы, переворачивают урны и т.д., бросая тень на всех жителей и гостей города. Нужно понимать, что вандализм – проверка на личный уровень культуры и воспитания. И не каждый её проходит. Всё, что мы делаем в городе - делаем для удобства людей. Ломая общегородское имущество, правонарушители доставляют неудобства всем жителям и гостям города. В том числе своим близким и родным, которые ходят по этим же улицам", - написал аким.

По его данным, только за восемь месяцев текущего года в столице зарегистрировано более 10 тысяч случаев нарушения общественного порядка. Стражи порядка ежедневно патрулируют город, выявляют нарушителей.

"Ежегодно будем увеличивать количество камер в городе. Надо понимать, что за нарушение всегда будет следовать наказание. Должна быть нулевая терпимость к любым правонарушениям и общественное порицание. Призываю всех жителей и гостей столицы бережно относиться к нашему городу! Городу, где живут наши близкие, родные и мы сами!" - написал Женис Касымбек.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье некоторых граждан, разного рода бытовые конфликты негативно сказываются на имидже Казахстана на международной арене.