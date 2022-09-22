Въезд россиян в Казахстан не будут ограничивать - Ашимбаев

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Спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев высказался о приезжающих в республику гражданах России, передает BaigeNews.kz.



По его словам, в Казахстан может приехать некоторое количество россиян и подать на вид на жительство.

"Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать, по каким-то делам побыть здесь какой-то период, - здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать. Если какой-то гражданин придёт в госорганы Казахстана, попросит ВНЖ, то есть перечень документов, которые он должен подготовить. Среди этих документов есть пункт о согласии государства, из которого выезжает данный человек. В наших законах такой пункт чётко указан. Если гражданину государство не даёт разрешение выезжать, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие - это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие", - рассказал он в кулуарах сената.

Он также отметил, что позиция Казахстана по конфликту, который происходит в Украине, не изменилась. Ситуацию можно решить только политическим путём, путём нахождения компромисса, принятия взаимоприемлемых решений. Другого выхода нет.