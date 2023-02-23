- Волонтёры поймали поставщика собачатины в рестораны Акмолинской области 02:00 152
- Ветврачам не удалось спасти кошку, которую выбросили в мусорный бак в завязанном пакете 01:26 194
- Члены Республиканского штаба Демпартии "Ак жол" во главе с Азатом Перуашевым и Казыбеком Иса посетили Алматинскую область 00:09 318
- Таксист сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП в Астане 22.02.2023 400
- Уроки отменили в школах Петропавловска из-за непогоды 22.02.2023 389
- Экзотические мухи и их личинки займутся переработкой отходов в Актобе 22.02.2023 415
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 696
- Цифровой сервис по защите прав предпринимателей внедрили в Алматы 22.02.2023 547
- Экс-главу центра занятости населения осудили в Акмолинской области 22.02.2023 624
- Похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане 22.02.2023 450
- Агитация в регионах: чем кандидаты в депутаты удивляют избирателей 22.02.2023 456
- Вопрос мирного урегулирования не обсуждался - адвокат Чернов о встрече с Даулетом Турлыхановым 22.02.2023 564
- Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае 22.02.2023 501
- "Люди не верили, что спаслись". Казахстанский врач рассказала об оказании помощи в Турции 22.02.2023 525
- Семейная пара из Караганды призналась в серии интернет-мошенничеств 22.02.2023 524
- О введении пресс-карт высказались журналисты на встрече с МИОР 22.02.2023 472
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 462
- Когда в Алматы проведут общегородские сейсмотренировки, рассказали в ДЧС города 22.02.2023 615
- Повышены требования к претендентам на стипендию "Болашак" 22.02.2023 458
- Острые вопросы в законопроекте "О масс-медиа" обсудили в Астане 22.02.2023 646
- МФО будут штрафовать за недостоверную информацию о ставках по микрокредитам 22.02.2023 454
- Почему банки не принимают заявки по "7-20-25" 22.02.2023 549
- В Казахстане изменили правила авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов 22.02.2023 522
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 568
- Туркестан без прикрас. Как сейчас выглядит колыбель тюркского мира 22.02.2023 693
- Конкурс для поступления на госслужбу упростят в Казахстане 22.02.2023 664
- Мошенники прикрываются именем Токаева в соцсетях 22.02.2023 475
- В Мангистау начинается реализация нефтегазового проекта по освоению месторождений "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов" 22.02.2023 503
- Пожарные спасли от огня более миллиона пчёл в ВКО 22.02.2023 634
- Какие иностранные специалисты могут получить ВНЖ в Казахстане, рассказали в Минтруда 22.02.2023 487
- Непогода стала причиной двух ДТП со смертельным исходом близ Караганды 22.02.2023 530
- Экологи назвали 22 города с самым грязным воздухом в Казахстане 22.02.2023 549
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 828
- В Казахстане выросло число преступлений против детей 22.02.2023 508
- МИОР внесёт изменения в проект закона "О масс-медиа" 22.02.2023 449
- Фонд "Қазақстан халқына" закупил препараты для казахстанцев с редкой болезнью Девика 22.02.2023 458
- На что Казахстан потратил 14,4 млрд долларов международных грантов и кредитов 22.02.2023 506
- Об избиении полицейскими и препятствии работе заявили казахстанские адвокаты 22.02.2023 774
- Очередной схрон оружия и боеприпасов обнаружили в Алматинской области 22.02.2023 498
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 8524
- Три казахстанских города завершили разработку своих дизайн-кодов 22.02.2023 456
- В Алматы 8 марта пройдёт феминистский митинг 22.02.2023 491
- Мужчина замёрз насмерть в степи в Карагандинской области 22.02.2023 811
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 573
- В Минпросвещения определили даты школьных экзаменов 22.02.2023 502
- Более 20 участков земли незаконно выдали на побережье Каспия 22.02.2023 652
- "300 тенге за следственную работу": госадвокаты пожаловались на свою зарплату 22.02.2023 621
- Акчулаков назвал сроки поставки казахстанской нефти в Германию 22.02.2023 456
- Отец и трое детей погибли в Актобе из-за выехавшей на встречку иномарки 22.02.2023 1034
- Сбежавшего осужденного задержали в течение часа в ВКО 22.02.2023 681
- В Федерации тяжёлой атлетики прокомментировали дисквалификацию Игоря Сона 22.02.2023 605
- Нападение совершено на журналиста Данияра Молдабекова 22.02.2023 696
- "Девять квартир для жены" — Жумангарин объяснил, откуда у его семьи имущество 22.02.2023 4353
- Несколько дорог закрыли из-за непогоды в СКО 22.02.2023 472
- Кто будет финансировать ремонт ТЭЦ Экибастуза 22.02.2023 2585
- Алматинцам делают дорогостоящие операции за счёт ОСМС 22.02.2023 541
- "Астана "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по загрязнённости воздуха" — Смаилов 22.02.2023 1624
- Уголовное дело по нескольким статьям завели на шымкентского стрелка 22.02.2023 545
- В Генпрокуратуре рассказали, как борются с пытками в Казахстане 22.02.2023 695
- Почти 1000 человек эвакуировали из школы в Актобе 22.02.2023 464
- В восточные регионы Казахстана газ могут начать импортировать из России 22.02.2023 559
- Для обеспечения весенне-полевых работ выделено 140 миллиардов тенге 22.02.2023 669
- Более 33 тысяч казахстанцев получают соцпомощь в связи с потерей работы 22.02.2023 543
- Более 8 млрд тенге вернули казахстанцам, попавшим в финансовые пирамиды 22.02.2023 567
- Мужчину убил родственник в Костанайской области 22.02.2023 731
- Производство авто в Казахстане увеличилось сразу на 22% 22.02.2023 610
- Рыбакина пробилась в третий круг турнира в Дубае 22.02.2023 578
- Тонну нелегальной алкогольной продукции изъяли полицейские ЗКО 22.02.2023 749
- Кошку в завязанном пакете выбросили в мусорный бак в Усть-Каменогорске 22.02.2023 864
- Коронавирусом за сутки заразились 90 казахстанцев 22.02.2023 588
- Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон дисквалифицирован на 8 лет за допинг 22.02.2023 1176
- Упавшую в яму лошадь спасли полицейские области Абай 22.02.2023 637
- В Туркестане построят городок ремесленников 22.02.2023 716
- Магазинные воры Уральска "полюбили" определённый бренд конфет 22.02.2023 761
- Актюбинцы пытаются вернуть свои авто, которые у них изымают по делу о финпирамидах 22.02.2023 697
- В Шымкенте предлагают повысить звание полицейского, который обезоружил мужчину 22.02.2023 1055
- Прокуратура снизила цены на билеты в Ботанический сад Алматы 22.02.2023 799
- 19 тысяч абонентов Астаны на час остались без электричества 22.02.2023 709
- Байден ответил Путину: "Запад не собирался нападать на Россию" 22.02.2023 860
- Суд наложил арест на акции Jusan Bank, принадлежащие FHS 21.02.2023 751
Ветврачам не удалось спасти кошку, которую выбросили в мусорный бак в завязанном пакете
Животному, которое доставили в клинику в тяжелом состоянии, нашли донора, однако спасти кошку не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
"После переливания крови Кетти, как мы ее назвали, стало легче и она даже покушала. Но, к сожалению, потом кошка скончалась.Организм не справился", - рассказала председатель фонда Лариса Прокопьева.
Этот случай прокомментировали в департаменте полиции ВКО.
"Полиция реагирует на случаи жестокого обращения с животными, но только после заявления или обращения граждан, в том числе на канал "102", - пояснили в полиции региона.
Напомним, 21 февраля жительница Усть-Каменогорска шла мимо площадки для сбора ТБО в районе проспекта Шакарима, 161, и услышала из мусорного бака жалобный писк. Там она обнаружила завязанный пакет, в котором была кошка. Горожанка отвезла несчастное животное в ветклинику и обратилась за помощью в ОФ защиты прав животных "Дворянин".
Ветврачи определили, что кошка истощена, и ей срочно требуется переливание крови. Объявление о поиске донора зоозащитники опубликовали на страницах ОФ "Дворянин2 в соцсетях. На просьбу о помощи отреагировала горожанка, которая привезла в клинику в качестве донора своего кота Васю.
-
Trend news
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 694
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 567
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 828
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 8522
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 573
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 1176
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 3385
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 6056
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 885
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 25518
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2172
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 2794
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 951
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 3876
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 37024
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 1789
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1335
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2274
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2515
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 18761
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2510
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7409
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 36522
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 1998
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2154
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13393
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 7791
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3439
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2177
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 118573
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3201
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3004
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 3917
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2010
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7279
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9088
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 5964
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2591
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 12821
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 56922
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 2746
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 2683
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 4760
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2184
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3142
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 2999
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16300
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 5987
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31260
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3121
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 3629
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 3625
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72394
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22454
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24139
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 3984
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6506
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 8960
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 3685
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4196
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3477
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 254456
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3134
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3396
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 4796
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 4553
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 3514
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 3601
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 5361
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 4955
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 5388
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 3585
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 3827
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 4570
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 3948
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 4545
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 3842
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 3977
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 5773
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 4063
-
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 461
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 710
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1092
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1083
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1041
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1391
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1196
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1324
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1436
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2129
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 1516
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1555
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1477
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1373
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1444
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1444
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2229
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2004
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2267
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 1834
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2014
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2234
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2268
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2592
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2399
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2325
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2489
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 2680
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2508
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2387
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2379
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2356
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2501
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 2634
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2530
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2588
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 2653
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2525
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 3809
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 2737
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 2722
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2608
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2484
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2616
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 2722
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 2890
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2474
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 2719
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2620
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 2785
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 2865
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3182
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 2867
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3113
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 2709
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3280
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3185
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4410
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3339
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3234
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4353
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3323
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 3898
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3558
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 3787
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4083
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4048
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 3947
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 3869
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3619
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 3870
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 3963
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 3984
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 3946
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4235
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4124
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4333
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4534
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 4374
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 4313