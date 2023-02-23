Ветврачам не удалось спасти кошку, которую выбросили в мусорный бак в завязанном пакете

Фото: Лариса Прокопьева

Животному, которое доставили в клинику в тяжелом состоянии, нашли донора, однако спасти кошку не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"После переливания крови Кетти, как мы ее назвали, стало легче и она даже покушала. Но, к сожалению, потом кошка скончалась.Организм не справился", - рассказала председатель фонда Лариса Прокопьева.

Этот случай прокомментировали в департаменте полиции ВКО.

"Полиция реагирует на случаи жестокого обращения с животными, но только после заявления или обращения граждан, в том числе на канал "102", - пояснили в полиции региона.

Напомним, 21 февраля жительница Усть-Каменогорска шла мимо площадки для сбора ТБО в районе проспекта Шакарима, 161, и услышала из мусорного бака жалобный писк. Там она обнаружила завязанный пакет, в котором была кошка. Горожанка отвезла несчастное животное в ветклинику и обратилась за помощью в ОФ защиты прав животных "Дворянин".

Ветврачи определили, что кошка истощена, и ей срочно требуется переливание крови. Объявление о поиске донора зоозащитники опубликовали на страницах ОФ "Дворянин2 в соцсетях. На просьбу о помощи отреагировала горожанка, которая привезла в клинику в качестве донора своего кота Васю.