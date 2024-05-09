Ветеранов ВОВ поздравили военнослужащие в Алматы

Военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Егора Долидуду и Леонида Подколзина в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.

В годы войны Егор Долидуда был стрелком-пулеметчиком в составе 297-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии. Сражался на Украинском фронте, где проявил мужество и отвагу. После войны работал в Министерстве внутренних дел и военизированной пожарной охране. В отставку Егор Долидуда вышел в 1983 году в звании майора.

Леонид Подколзин воевал на 2-ом Белорусском фронте в составе 101-го Рокоссовского Гвардейского полка. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и "За Победу над Германией".

"Для нас ветераны, за плечами которых тяжелейшие военные годы, являются воплощением мужества, самоотверженности и любви к Родине. Время неумолимо, и лучшее, что современное общество может сделать для героев Отечества, это знать и передавать из поколения в поколение их историю, полную отваги и мужества", – отметил руководитель Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, генерал-майор Кайрат Даутов.

В знак уважения под звуки военного оркестра курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи прошли торжественным маршем, отдавая честь фронтовикам. Они поблагодарили их за стойкость и огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Вручив ветеранам цветы и подарки, участники мероприятия пожелали им долгих лет жизни.

Фото: минобороны РК