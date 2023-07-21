Ветер частично сорвал крышу многоэтажки в Какелене

Фото: ДЧС Алматинской области

Ветер частично сорвал кровлю трёхэтажного многоквартирного жилого дома в городе Каскелен Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

На место происшествия направили силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов. Проведены очистительные работы. Жертв и пострадавших нет. Комиссионное обследование запланировано на 22 июля.

Сообщалось, что в Алматинской области сошёл сель. Произошло подтопление 140 дворовых территорий, расположенных на центральной улице села Шиен. На проезжей части образованы наносы из ила и камней. Повреждён участок газопровода, от газоснабжения отключены три населённых пункта (Сұңқар, Карарша, Бесмойнак).