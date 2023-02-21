Весь переработанный газ Тенгизшевройл будет поставлять на внутренний рынок

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Весь переработанный газ Тенгизшевройл (ТШО) планирует поставлять в 2023 году на рынок Казахстана. Об этом сообщил генеральный компании Кевин Лайон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energy Monitor.

Лайон пояснил, что в 2022 году доля поставок данного вида сырья на внутренний рынок составляла 87 процентов. И с учётом спроса в Казахстане ТШО планирует оставлять в стране все 100 процентов добываемого газа.

Ранее, в июне 2022 года, Касым-Жомарт Токаев поручал правительству и акционерам Тенгизского месторождения проработать вопрос перенаправления двух миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок для покрытия дефицита.

"Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году. Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом", — объяснил президент своё поручение.

Позднее, в августе 2022 года, в рамках своего визита в Казахстан, глава корпорации Chevron Майкл Вирт сообщил, что Тенгизшевройл направит дополнительно на нужды внутреннего рынка Казахстана 2,6 милларда кубометров товарного газа.

По итогам 2022 года на Тенгизе добыто попутного сырого 16,1 миллиарда кубометров газа, часть которого закачивается обратно в пласт, часть используется на внутренние производственные нужды компании.