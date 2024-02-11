Вертолёт направят на поиски пропавшего в области Абай мальчика

На поиски пропавшего в области Абай восьмилетнего мальчика направят вертолёт утром 12 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС РК, сообщение о пропавшем в городе Аягуз мальчике поступило 11 февраля в 17:30. Незамедлительно на место происшествия направились сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС и районного отдела полиции. В поисковых работах задействованы силы ДЧС, полиции, воинской части 10810 РГК "Восток", местные жители и родственники. В связи с окончанием светового дня авиация МЧС не применялась. В случае необходимости (при продолжении поисково-спасательных работ) вылет вертолёта на место проведения поисков запланирован на утро 12 февраля", — сообщили в МЧС РК.

Всего в поисковых работах задействованы 74 человека, 17 единиц техники, два беспилотных летательных аппарата и 20 лошадей.

К месту следует дополнительные силы и средства ДЧС из Семея.

Напомним, утром 11 февраля Мерей Имангали уехал верхом на лошади на поиски скота и не вернулся. Когда ребёнка не оказалось дома вечером, обеспокоенные родители начали искать его самостоятельно, а затем обратились в полицию.