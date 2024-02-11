Уехал на лошади и не вернулся: пропавшего восьмилетнего мальчика ищут в области Абай

В области Абай полиция разыскивает восьмилетнего мальчика, еще утром верхом на лошади выехал из дома и до сих пор не вернулся, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДП области, 11 февраля в отдел полиции Аягозского района обратились местные жители с просьбой найти их сына Мерея Имангали 2015 года рождения.

По словам родных, около 10:00 часов восьмилетний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребёнка не оказалось дома вечером, обеспокоенные родители начали искать самстоятельно, а затем обратились в полицию.