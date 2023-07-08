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  • Вертолёт из Кызылорды привлекли для тушения камыша на побережье Каспийского моря
ДЧС Атырауской области Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29
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Фото: ДЧС Атырауской области

Вертолёт из Кызылорды привлекли для тушения камыша на побережье Каспийского моря

В Атырауской области, на побережье Каспийского моря, продолжают тушить горящий камыш. К ликвидации огня привлекли авиацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, пламя охватило 50 гектаров тростниковой растительности. С огнём брются сотрудники ДЧС Атырауской области и природного резервата "Ақ Жайық".

"Сегодня для тушения очагов возгорания привлечен вертолёт МИ-8 с водосливным устройством ВСУ-5 из Кызылорды. Тушение осложняется сильной заболоченной местностью", — отметили в МЧС.

Напомним, 7 июля запах гари в Атырау послужил причиной воздушной разведки на вертолёте, в результате было обнаружено пять очагов горения камыша на побережье Каспийского моря. Тогда общая площадь пожара составляла 10 гектаров. Сообщалось, что территория, где происходит горение, бесхозная  —  прибрежная территория. Направление ветра было в сторону моря, поэтому угрозы населённым пунктам нет.

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Сегодня, 15:29
351
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