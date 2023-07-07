В результате разведки на вертолёте обнаружен пожар на побережье Каспийского моря

Фото: ДЧС Атырауской области

Запах гари в Атырау послужил причиной воздушной разведки на вертолёте, в результате было обнаружено пять очагов горения камыша на побережье Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.

"7 июля в 8:19 для проведения воздушной разведки, в целях определения очагов возгорания, был задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас". Комиссией во главе вр.и.о начальника ДЧС Атырауской области полковника Аската Ержанова и представителей акимата проводилось аэровизуальное обследование прибрежной территории Каспийского моря, радиусом 15 километров. В результате облёта на побережье Каспийского моря были обнаружены пять очагов горения на предварительной площади 5 гектаров. Общая площадь пожара составляет 10 гектаров. Территория где происходит горение является бесхозной, то есть это прибрежная территория Каспийского моря. Направление ветра в сторону моря. Угрозы населённым пунктам нет", — говорится в сообщении.

В 5:40 часов силы и средства ДЧС Атырауской области отправились тушить пожар и в 8:30 прибыли на место происшествия в 30 километрах от Атырау, в сельском округе Кенузек.

В тушении камыша задействованы 55 сотрудников, 13 единиц техники, две мотопомпы ДЧС Атырауской области, ГПР "Ақ Жайық" и вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас".

Тушение продолжается.