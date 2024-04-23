Версия Бишимбаева о том, что Салтанат страдала психическим расстройством, полностью разбита - адвокат

В суде над Куандыком Бишимбаевым при исследовании его телефона стало известно о том, что он проходил курс психотерапии у российского психолога. Корреспондент BaigeNews.kz спросила у адвоката потерпевшей стороны Алии Омаровой, что она думает по этому поводу.

"Его тактика, версия о том, что Салтанат страдала каким-то психическим или психологическим расстройством, что ей были назначены антидепрессанты, сильнодействующие препараты, сегодня при исследовании телефона разбита полностью. Более того, из переписки с психологом из Москвы установлено, что именно Бишимбаев страдает нарциссизмом, и в этой части именно он проходил дорогостоящую терапию у психолога", - сказала Омарова.

Данные доказательства также подтверждают показания свидетеля Ахмединой. В переписке с подругой Салтанат говорила о том, что Бишимбаев неоднократно проходил психотерапию, но ему это не помогало.

Также Омарова объяснила, какими чертами обладают люди, страдающие нарциссизмом, и как это может отразиться на исходе дела.

"Нарциссы – это люди, склонные к преследованию, давлению, непризнанию вины в своих действиях, не взятию на себя ответственности, то есть перекладывание ответственности. Сегодня мы для себя открыли что-то новое и существенное. Этот диагноз психолога во многом объясняет поведение подсудимого", - сказала она.

Ранее сообщалось о том, что Бишимбаев работал с психологом, чтобы избавиться от нарциссизма и просил домработницу следить за своей супругой.

Также стало известно, о чём экс-министр переписывался с ясновидящей в день смерти Салтанат Нукеновой.

Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).