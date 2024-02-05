Вернуть на доработку: эксперты обсудили новый градостроительный кодекс Казахстана

Президент Казахстана в послании народу от 1 сентября 2022 года поручил правительству разработать концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. В конце прошлого года правительство внесло в мажилис парламента проект строительного кодекса, который сейчас находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Депутаты вместе с экспертным сообществом выясняли, что не так в новом кодексе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК Магеррам Магеррамов открывая заседание экспертной встречи, отметил, что с тех пор как Строительный кодекс поступил в мажилис, со стороны экспертного сообщества высказывается много критики в адрес документа.

"Мы пригласили вас сегодня, чтобы услышать мнение профессионалов. Нам, законодателям, работать с этим законопроектом. Мы бы хотели понять, на что нам следует обратить внимание. Хотелось бы, чтобы был баланс интересов и строительного бизнеса, и общественности. Хочется, чтобы Кодекс был принят такой, который позволит дать рывок для строительной отрасли. В погоне за созданием условий для бизнеса надо думать и о безопасности людей. Нам бы хотелось, чтобы вопрос о безопасности был достаточно разумен", - сказал мажилисмен.

Какие нормы заложены в Строительном кодексе?

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин презентовал депутатам и экспертному сообществу новые подходы по усилению государственного контроля в области строительства.

Так, по словам вице-министра, будет внедрён единый цифровой реестр с проведением сертификации специалистов. Кроме того, вводится мера оперативного реагирования по выявлению и предупреждению возможных нарушений в области строительства. Также планируется внедрение механизма "планового инспектирования" и участие органов ГАСК и ЧС в приёмке объектов в эксплуатацию, проведение ревизии всех выданных разрешений.

Особое внимание в проекте Кодекса отведено вопросам цифровизации, которая стала самостоятельным направлением, затрагивающим практически все смежные области деятельности в строительстве от предпроектной подготовки проекта и вплоть до его эксплуатации.

Так, на площадке информационной системы e-Qurylys будут предусмотрены все этапы жизненного цикла строительного объекта, основной упор которого сделан на этапе строительства.

Более того, на этой же площадке будут проводиться процедуры тестирования – сертификация специалистов строительной сферы и автоматического ведения реестра.

Карагойшин проинформировал, что планируется введение сертификации инженеров строительной отрасли по аналогии успешной практики Евросоюза с учетом особенностей национального законодательства.

Функция по проведению сертификации будет отдана в конкурентную среду и осуществляться участниками рынка.

Кроме того, планируется установление солидарной ответственности участников строительного рынка с возможностью запрета на осуществление деятельности в случае допущения грубых нарушений в сфере строительства.

Вводится мера оперативного реагирования – это новая форма контроля за строительством, которая заключается в оперативном реагировании на выявленные нарушения.

Данный механизм позволит органам ГАСК своевременно реагировать на нарушения, при выявлении грубых нарушений будет возможность приостанавливать строительство до устранения нарушений.

При этом, кроме посещения субъекта проверки, данная мера будет также применяться по результатам мониторинга информационных систем.

Вице-министр также сообщил о внедрении механизма "планового инспектирования" и участия государства (в лице ГАСК и МЧС) в приёмке построенных объектов.

"Плановое инспектирование подразумевает осуществление проверки со стороны государства по графику, составленному самим заказчиком строительства и предоставленному вместе с уведомлением о начале строительно-монтажных работ", - отметил он.

При наличии Плана инспектирования выезд инспекторов органов ГАСК будет осуществляться согласно графику (на каждом этапе) в течение всего периода, при этом органы ГАСК будут согласовывать заключение о качестве выполненных работ, без выезда на строительный объект.

При отсутствии Плана инспектирования процедура согласования заключения о качестве выполненных работ будет осуществляться с выездом на строительный объект и проведением всех необходимых мер по проверке качества проведенных строительно-монтажных работ.

Внедрение единого цифрового реестра лицензиатов позволит провести ревизию всех выданных разрешений на предмет их соответствия квалификационным требованиям, что позволит очистить рынок от недобросовестных компаний.

Реестр будет содержать сведения о конкретном субъекте, наличию опыта, квалификации, материальных ресурсов, наличие отраслевых экспертов и т.д.

Это позволит обеспечить здоровую конкуренцию субъектов на строительном рынке и повысит компетенцию экспертов.

Вводится новая глава "Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах".

"Нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, поскольку порядка 45 процентов территории отнесены к сейсмоопасным зонам по итогам исследования последних лет. Для повышения качества строительных объектов планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем, заблаговременному проведению оценки сейсмической опасности, выбору площадки для строительства, проведение испытаний и т.д.", - отметил Карагойшин.

Также вводятся новые институты регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска.

В проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов, направленные для определения износа, проверки качества конструкций, признанию объекта ветхим, возможность реновации.

МИО должны обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.

"В целом считаем, что принятие кодекса и сопутствующего закона будут способствовать приведению отечественных норм к международным стандартам развития, созданию приемлемых условий для благоприятной конкуренции, повышению качества проектирования и строительства, а также установлению эффективных мер государственного контроля за строительством. Особо хотелось бы подчеркнуть, что будут созданы условия для трансформации нормативных документов в отрасли, количество которых будет сокращено как минимум в три раза (с 2,5 тыс. документов до 800)", - резюмировал вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин.

Не строительный кодекс, а консолидированный закон

Председатель правления Палаты экспертных организаций Бирлик Ережепов высказал своё разочарование качеством проекта строительного кодекса. Он отметил, что проект кодекса не соответствует поручению главы государства по разработке концептуально нового документа - градостроительного кодекса и является расширенным сводом существующих законов и норм, не содержащих в себе принципиально новых, креативных и современных решений.

"Обоснование по изменению наименования кодекса экспертному сообществу и национальной палате предпринимателей творческим союзом не были представлены. Проект нормативно-правового акта не соответствует норме закона, в которой указано, что кодекс – это закон, в который объединены и систематизированы нормы права, регулирующие однородные важнейшие общественные отношения. При этом строительство не отнесено к однородным важнейшим общественным отношениям, которые регулируются кодексами РК", - отметил Ережепов.

Так, по его утверждению, в мажилис внесён вместо строительного кодекса проект консолидированного закона в соответствии с действующими актами, которые сейчас существуют сейчас в республике.

"Даже изменение проекта кодекса со строительного на градостроительный не поменяет сути внесённого нормативно-правового акта, так как он является проектом консолидированного закона, в котором уполномоченный орган попытался объединить различные общественные отношения в сферах архитектуры, градостроительства, строительства, долевого участия, саморегулирования, индивидуального жилищного строительства. Структура и содержание градостроительного кодекса должны существенно отличаться, так как они регулируют различные общественные отношения", - отметил Ережепов.

По словам Ережепова, из-за отсутствия чёткой концепции законопроекта отдельные главы и статьи строительного кодекса дублируются и противоречат друг другу.

Он предложил до постатейного рассмотрения в рабочей группой мажилиса парламента определить, какой же вид нормативно-правового акта представлен, что позволит определить дальнейшие шаги по рассмотрению строительного кодекса.

"В связи с вышеизложенным, НПП РК "Атамекен" и профильные ассоциации, Союз Архитекторов РК, Палата экспертных организаций обращаются к Мажилису Парламента с просьбой вернуть проект нормативного правового акта на переработку в Министерство промышленности и строительства", - сказал Ережепов.

Не нужно торопиться

У президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова нет яркого негативного отторжения к данному кодексу.

"Потому что в своё время в 2016 году Ассоциация застройщиков Казахстана являлась той организацией, которая готовила концепцию кодекса. Мы писали концепцию в формате того, каким должен быть кодекс, что должен содержать, какие критерии, какие основные направления. В том числе элементы самоорганизации в виде саморегулируемых организаций. Элементы поднятия нормативного законодательства на уровень выше. Потому что все другие кодексы превалировали и доминировали над строительной отраслью", - отметил Микрюков.

Более того, он не согласился с коллегами, которые негативно высказываются о новом документе.

"Да, есть определённый негатив. В целом, если говорить о том, возможно ли работать с этим документом или нет, то да, возможно. Принимались ли и отрабатывались ли обращения и предложения Ассоциации застройщиков, да, они до сих пор принимаются, отрабатываются, и в принципе в мажилисе мы сможем доработать и доточить этот кодекс до идеала", - сказал эксперт.

Говоря о рисках и опасениях, связанных со Строительным кодексом, Микрюков предположил, что его могут принять за слишком короткий срок.

"Самый главный риск - сейчас начнут активно гнать и в ускоренном режиме принимать этот кодекс. Этот риск мы должны минимизировать. Мы должны взять максимально оптимальные сроки – год, полтора, пусть два. До этого Экологический кодекс писался практически три года. Нужны такие сроки, чтобы мы приняли максимально объективный, логичный, крутой документ. Это можно сделать даже с текущим драфтом", - отметил Микрюков.

Председатель президиума Палаты экспертных организаций Серик Рустамбеков также настаивает на возврате проекта нового строительного кодекса на доработку в правительство, объясняя это тем, что "он не даёт ничего концептуально нового, хотя на него очень рассчитывали".

"Никто не отрицает необходимость принципиально нового документа, каким мы думали, будет новый кодекс. Новый документ получился скорее декларативного характера. Многие моменты вообще упущены. Во главу угла поставлено строительство. То есть в связке "стройка и эксплуатация" стройка оказалась впереди, как телега оказалась впереди лошади. А вопросы архитектуры и градостроительства оказались второстепенными. В кодексе превалирует всё, что связано со строительством", - сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что четверть кодекса занимает глава, связанная с долевым строительством. Это, по его мнению, является лоббированием интересов крупного строительного бизнеса. Тогда как сейчас происходят переуплотнение, точечная застройка и пробки.

Отдельная глава в кодексе посвящена сейсмостойкому строительству. Однако статьи этой главы носят формальный характер, считает Рустамбеков.