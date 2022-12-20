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Вернуть DiDi в Казахстан пытается МЦРИАП
Казахстанская сторона пытается вернуть на свой рынок агрегатора такси DiDi, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазТАГ".
"У нас должно быть антимонопольное законодательство с регулированием тарифов, или же будет второй игрок и будет рыночная конкуренция. Мы хотим сейчас понять, почему он (DiDi - авт.) ушёл, и понять, какие условия ему нужны, чтобы здесь предоставлять сервис", - сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах мажилиса.
В настоящее время, по словам главы МЦРИАП, казахстанская сторона ведёт переговоры с DiDi.
"Если нам всё же не удастся его завести на рынок, то, конечно, придётся признать оказание услуг такси через платформы монопольным видом деятельности и рассматривать вопрос в другом ракурсе, в части регулирования тарифов", - добавил Мусин.
Китайский агрегатор такси DiDi прекратил работу в Казахстане 4 марта 2022 года спустя год после выхода на этот рынок. Также компания прекратила работу в России.
"К сожалению, из-за меняющихся рыночных условий и других вызовов стало ясно, что в настоящий момент мы не сможем обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане", - отметили в компании.
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